健康網》拯救大腦不只用吃的！ 研究揭黃金運動3處方助抗老

〔健康頻道／綜合報導〕為了活化大腦，許多人都會選擇食補，但現在你也有其他更好的新選擇。對此，恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新國外研究揭曉，補腦最佳黃金運動3處方，包括：想變聰明反應快，首選阻力訓練；希望一心多用、強化專注力，可選太極拳、瑜伽；期望增強記憶力，可進行跑步或有氧運動。並強調運動時間並非越久越好，每次進行45-60分鐘效益最高，且以65-75歲族群透過運動改善大腦的效果最顯著。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，你是否也擔心年紀大了腦袋跟著生鏽？想補腦不知做什麼運動最好？根據1篇發表在2025年《Frontiers in Aging Neuroscience》的最新重量級研究，分析了全球58項實驗、超過4,000位長者，提出以下最佳大腦運動處方，讓你「對症做運動」最有效：

●想變聰明、反應快：首選「阻力訓練」

研究發現，阻力訓練如深蹲、彈力帶、舉重等重訓，對於提升整體認知功能、抑制控制能力效果最強，最佳處方為每週2次，每次45分鐘，持續至少12週 。

●想一心多用、加強專注：首選「身心運動」

有助大腦靈活切換不同任務或暫存記憶，提升執行功能、工作記憶等，推薦首選太極拳、八段錦或瑜伽這類結合「動腦又動身」的運動， 頻率須達每週3次以上，每次45-60分鐘。

●想增強記憶力：首選「有氧運動」

雖然身心運動對於記憶也有幫助，但研究結論特別指出，有氧運動是提升記憶功能的有效手段。透過增加心肺功能，有助大腦海馬迴「保鮮」，提升記憶功能。推薦跑步、游泳等運動，但需中長期持續進行12-24週以上，效果才最佳。

此外，王思恒也整理出以下研究中的重點：運動時間不是越久越好，每次45-60分鐘效益最高。另，黃金年齡為65-75歲族群，透過運動改善大腦的效果最顯著，甚至比剛滿60歲或超高齡者都好，且在亞洲進行的研究效果特別佳。

王思恒總結指出，對於一般健康的長輩，推薦採行「混合訓練」，如：每週2次重訓+每天散步+週末打太極拳，絕對是保護大腦的最佳運動策略。

