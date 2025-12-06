自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》拯救大腦不只用吃的！ 研究揭黃金運動3處方助抗老

2025/12/06 14:17

恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新國外研究揭曉，想要大腦提升執行功能、工作記憶，首推瑜伽、太極拳等動腦又動身的運動處方；情境照。（圖取自freepik）

恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新國外研究揭曉，想要大腦提升執行功能、工作記憶，首推瑜伽、太極拳等動腦又動身的運動處方；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕為了活化大腦，許多人都會選擇食補，但現在你也有其他更好的新選擇。對此，恆新復健科診所醫師王思恒指出，最新國外研究揭曉，補腦最佳黃金運動3處方，包括：想變聰明反應快，首選阻力訓練；希望一心多用、強化專注力，可選太極拳、瑜伽；期望增強記憶力，可進行跑步或有氧運動。並強調運動時間並非越久越好，每次進行45-60分鐘效益最高，且以65-75歲族群透過運動改善大腦的效果最顯著。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，你是否也擔心年紀大了腦袋跟著生鏽？想補腦不知做什麼運動最好？根據1篇發表在2025年《Frontiers in Aging Neuroscience》的最新重量級研究，分析了全球58項實驗、超過4,000位長者，提出以下最佳大腦運動處方，讓你「對症做運動」最有效：

●想變聰明、反應快：首選「阻力訓練」

研究發現，阻力訓練如深蹲、彈力帶、舉重等重訓，對於提升整體認知功能、抑制控制能力效果最強，最佳處方為每週2次，每次45分鐘，持續至少12週 。

●想一心多用、加強專注：首選「身心運動」

有助大腦靈活切換不同任務或暫存記憶，提升執行功能、工作記憶等，推薦首選太極拳、八段錦或瑜伽這類結合「動腦又動身」的運動， 頻率須達每週3次以上，每次45-60分鐘。

●想增強記憶力：首選「有氧運動」

雖然身心運動對於記憶也有幫助，但研究結論特別指出，有氧運動是提升記憶功能的有效手段。透過增加心肺功能，有助大腦海馬迴「保鮮」，提升記憶功能。推薦跑步、游泳等運動，但需中長期持續進行12-24週以上，效果才最佳。

此外，王思恒也整理出以下研究中的重點：運動時間不是越久越好，每次45-60分鐘效益最高。另，黃金年齡為65-75歲族群，透過運動改善大腦的效果最顯著，甚至比剛滿60歲或超高齡者都好，且在亞洲進行的研究效果特別佳。

王思恒總結指出，對於一般健康的長輩，推薦採行「混合訓練」，如：每週2次重訓+每天散步+週末打太極拳，絕對是保護大腦的最佳運動策略。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中