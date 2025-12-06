健康網》睡不好身體發炎如火燒 4招紓壓助眠也降溫

營養師張馨方指出，酪梨所含礦物質鎂可放鬆神經、穩定入睡；香蕉所含維生素B6可製造血清素與褪黑激素，攝取均有助眠作用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這種感覺，沒睡好隔天整個人腫累，甚至情緒也不穩。營養師張馨方指出，這不是錯覺，睡眠不足真的會讓身體如同著火般處於慢性發炎的狀態，進而導致免疫失調、荷爾蒙紊亂、修復力下降，悄悄影響體重、皮膚、情緒，甚至心血管健康。想讓身體抗炎降溫，建議睡前減少藍光刺激、補充助眠營養素、安神草本成分以及維持規律作息，均可幫助身體回穩。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，睡眠是人體最重要的修復時段，當你睡不夠、睡不好，導致免疫系統失衡、發炎指標上升；荷爾蒙紊亂、壓力激素升高；身體修復力下降；身體無法有效重置代謝、調整免疫系統，長期下來，就會出現隱性發炎，而且發炎燒不停。

不想讓身體像個燜燒鍋處於慢性發炎狀態，張馨方建議可以這樣做：

●睡前2小時減少藍光與刺激性內容：滑手機、追劇、工作等，都容易讓大腦處於興奮狀態，睡前應避免。

●補充有助睡眠的營養素：如香蕉、酪梨等所含的礦物質鎂可放鬆神經、穩定入睡；鷹嘴豆、香蕉、雞胸肉所含的維生素B6可製造血清素與褪黑激素；牛奶、雞蛋、南瓜子、芝麻、雞肉所含的色胺酸是褪黑激素原料，來源足夠睡眠節律才能穩定。

●攝取能安神的草本成分：如香蜂草可降低焦慮、平穩思緒，可提升GABA活性，讓腦袋不再高速運轉；洋甘菊含apigenin，是天然的睡前安撫系草本，可與大腦中的GABA接收器結合，提升放鬆感。

●維持規律作息：每天固定時間睡、固定時間起床，不讓身體亂了節奏，也更容易進入深層睡眠。

張馨方提醒，當睡眠品質變好，壓力荷爾蒙才能下降，免疫系統也能回到平衡狀態，身體的「小火苗」便會慢慢熄滅；進而情緒回穩、皮膚變好、代謝變順，身體就能重新回到健康節奏。

