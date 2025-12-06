自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》睡不好身體發炎如火燒 4招紓壓助眠也降溫

2025/12/06 16:20

營養師張馨方指出，酪梨所含礦物質鎂可放鬆神經、穩定入睡；香蕉所含維生素B6可製造血清素與褪黑激素，攝取均有助眠作用；示意圖。（圖取自freepik）

營養師張馨方指出，酪梨所含礦物質鎂可放鬆神經、穩定入睡；香蕉所含維生素B6可製造血清素與褪黑激素，攝取均有助眠作用；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是也有這種感覺，沒睡好隔天整個人腫累，甚至情緒也不穩。營養師張馨方指出，這不是錯覺，睡眠不足真的會讓身體如同著火般處於慢性發炎的狀態，進而導致免疫失調、荷爾蒙紊亂、修復力下降，悄悄影響體重、皮膚、情緒，甚至心血管健康。想讓身體抗炎降溫，建議睡前減少藍光刺激、補充助眠營養素、安神草本成分以及維持規律作息，均可幫助身體回穩。

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，睡眠是人體最重要的修復時段，當你睡不夠、睡不好，導致免疫系統失衡、發炎指標上升；荷爾蒙紊亂、壓力激素升高；身體修復力下降；身體無法有效重置代謝、調整免疫系統，長期下來，就會出現隱性發炎，而且發炎燒不停。

不想讓身體像個燜燒鍋處於慢性發炎狀態，張馨方建議可以這樣做：

睡前2小時減少藍光與刺激性內容：滑手機、追劇、工作等，都容易讓大腦處於興奮狀態，睡前應避免。

補充有助睡眠的營養素：如香蕉、酪梨等所含的礦物質鎂可放鬆神經、穩定入睡；鷹嘴豆、香蕉、雞胸肉所含的維生素B6可製造血清素與褪黑激素；牛奶、雞蛋、南瓜子、芝麻、雞肉所含的色胺酸是褪黑激素原料，來源足夠睡眠節律才能穩定。

攝取能安神的草本成分：如香蜂草可降低焦慮、平穩思緒，可提升GABA活性，讓腦袋不再高速運轉；洋甘菊含apigenin，是天然的睡前安撫系草本，可與大腦中的GABA接收器結合，提升放鬆感。

維持規律作息：每天固定時間睡、固定時間起床，不讓身體亂了節奏，也更容易進入深層睡眠。

張馨方提醒，當睡眠品質變好，壓力荷爾蒙才能下降，免疫系統也能回到平衡狀態，身體的「小火苗」便會慢慢熄滅；進而情緒回穩、皮膚變好、代謝變順，身體就能重新回到健康節奏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中