春節不打烊 嘉義長庚醫院加開特別門診守護健康

嘉義長庚醫院加開春節特別門診。（資料照）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年春節連假長達9天，為提供民眾假期間優質醫療服務，嘉義長庚醫院提前啟動應變機制，大年初一（2/17）至初三（2/19）將開設特別門診，並自初四（2/20）起恢復門診正常看診。

嘉義長庚指出，針對過往春節期間急診就醫高峰，今年特別強化分流機制，大年初一（2/17）至初三（2/19）這3天期間，由內科、外科、兒科及耳鼻喉科等專科，共同開設「春節傳染病特別門診」20診次，提供民眾各專科病症需求，包括出現類流感、腸胃炎等輕症，勿因輕微的呼吸道及腸胃症狀湧入急診，造成醫療量能負荷。

嘉義長庚醫院加開春節特別門診。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義長庚表示，民眾可透過現場、網路掛號、長庚E指通APP等完成預約掛號，並依預約時間就診；而初四（2/20）起門診恢復正常看診。

另為避免慢性病病人回診需要及避免慢性病用藥中斷，也配合健保署政策放寬慢性病病人回診處方給藥及慢性病連續處方箋第二次或第三次領藥等措施，凡原預定須於春節假期間（2/14-2/19）回診的慢性病病人，或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄）日介於春節期間者，可提前自1月31日起回診處方給藥或預領下個月（次）用藥。

