退輔會5大農場健康市集列車馳抵台中榮總！讓醫護吃得更美味健康

台中榮總院長傅雲慶（右2）品嚐選購彰化農場運用AI科技節水低碳獲獎技術，生產的優質木瓜禮盒。（彰化農場提供）

〔記者張瑞楨／彰化報導〕行政院國軍退除役官兵輔導委員會（簡稱退輔會）啟動五大農場健康市集列車！繼北榮及高榮成功交流後，今天（2日）滿載優質農特產的健康列車，駛抵第三站台中榮民總醫院，活動延續過往與醫護同仁互動的經驗，維持展攤精選了在前兩站最受歡迎、以及特別符合醫院員工需求的高質量明星商品，以實際行動深耕支持醫療團隊的健康生活。

這些展售的產品，都經過農場精心挑選，符合醫院場域需求與農曆年節氛圍，包括來自武陵、福壽山及清境農場，以有機與自然農法栽培的清香茶葉；歷年最受歡迎的酸白菜；台東農場生產的健康有機米；彰化農場運用AI科技節水低碳獲獎優質木瓜禮盒；以及清境農場的羊乳片等羊咩咩相關製品。

另外，各農場也準備最有年味應景的烏龍茶糖、天然果乾、優質花生，尤以彰化農場委託專營外銷歐美的農戶種植，討喜又高雅的蝴蝶蘭最有年味，多元品項兼顧日常需求與送禮心意。

退輔會表示，各農場長期秉持安全、安心的生產理念，首次與中部醫界龍頭中榮合作，正是希望將優質產品直接提供給辛勤醫院員工，用實際行動支持醫護團隊的健康與體恤便利選購需求，同時也讓來看診的民眾有機會接觸農場值得信賴的農產品，這不僅是一場展售，更是對醫療人員的暖心致意，透過健康營養美味優質在地農產品選擇，落實強化身體守護力，五大農場優質「農場好物」，也讓更多醫護人員認識享用來自美好台灣豐饒土地上純淨自然好物，同時力挺台灣在地農業，讓醫療農業互助進行美好良善循環。

退輔會的5大農場健康市集列車2日馳抵台中榮總，受到醫護人員歡迎，台中榮總院長傅雲慶（右5），輔導會事業處處長董紹明（右4）、彰化農場場長胡發韜（左3）都到場。（彰化農會提供）

