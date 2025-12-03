健康網》台灣C肝已達清零計畫 醫：39歲以上快篩B肝

39歲以上族群屬未施打過疫苗，屬於帶原高風險族群。台灣癌症基金會執行長張文震醫師表示，快進行B肝篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕消除C型肝炎計畫，台灣在2025年已提前達到清零目標，比世界衛生組織（WHO）要在2030年達標，提早5年。台灣癌症基金會執行長張文震醫師表示，推動B肝篩檢遍及，預防B肝進展成肝癌。

張文震指出，根據最新癌症登記資料顯示，當年度有10,433人確診為肝癌，佔據十大癌症發生人數第四名，於最新十大癌症死因順位更排名第二 ，平均每小時便有1.2人確診肝癌。

台大醫學院名譽教授楊培銘醫師表示，自1986年開始實施新生兒全面施打B肝疫苗政策，大幅降低年輕世代的感染率，但39歲以上族群，並未施打過疫苗，這個族群便屬於帶原高風險族群。

楊培銘說，因B型肝炎主要透過血液、體液以及母嬰垂直傳播等途徑傳染，故除上述未施打疫苗世代外，其他高風險族群（洗腎、免疫不全、 器官移植、家人有B肝感染以及接受血液製劑治療者等）需要主動進行篩檢。

目前國際各大治療指引已將『功能性治癒』列為重要治療目標，而現階段台灣的B肝治療以抑制病毒複製的口服抗病毒藥物為主，雖抑制病毒效果與安全性皆屬良好，但要達成功能性治癒的目標，仍極具困難，期待未來能出現新機轉的藥物，增加達成功能性治癒的機率。「功能性治癒」是指在停止藥物治療的狀態下，感染者能維持檢測不到B肝表面抗原（HBsAg）以及HBV DNA達至少24週。

