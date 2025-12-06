新生兒B肝疫苗》台灣每天有29人死於肝癌 醫：不宜跟進

美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會通過，未來不再繼續建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志表示，歐美並不在B肝帶原者盛行區，台灣則要小心提防，不宜跟進；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）在5日通過，決議不再繼續建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗。台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志表示，B型肝炎帶原者在所有人種中都存在，但東亞（包括台灣）是高盛行區，而歐美則以水平感染為主，因此，台灣不宜跟進。

人種不一樣 台灣B肝屬盛行區

楊宏志指出，在台灣肝癌的發生數與死亡數排名居高不下，每天約有29人罹患肝癌，約有21人死於肝癌，B肝在亞太地區及台灣皆對民眾健康造成嚴重威脅。

請繼續往下閱讀...

B肝疫苗的作用是預防B型肝炎病毒感染，透過刺激身體產生保護性抗體，降低日後感染B肝、發展成慢性肝炎、肝硬化或肝癌的風險。

世衛組織公佈2020最新全球癌症數據顯示，肝癌每年有90萬新發病例，有83萬人因肝癌而死亡，包括WHO也呼籲2030年消除病毒性肝炎。

他說，美國對於WHO提出5大目標可以說是反其道而行。WHO希望各國對於新生兒三劑B肝疫苗接種率要達90%、透過出生即接種疫苗或其他方式防止90%的B肝母子垂直感染、達到100%的捐血品管及90%的注射器規範成效、要達到90%的B肝和C肝感染診斷率以及達到80%的B肝和C肝治療率。

楊宏志表示，台灣自1986年後的新生兒皆納入B肝疫苗接種計畫，故39歲是帶原者數目的分水嶺，因此，新生兒三劑B肝疫苗接種率要達90%、透過出生即接種疫苗或其他方式防止90%的B肝母子垂直感染。

楊宏志說，倒是對於39歲-79歲的族群，未能在出生即接種疫苗，呼籲快接受一次B肝篩檢，也就是盡速把這個缺口補起來。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法