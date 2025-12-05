自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》台灣藥師與印尼結盟 深化亞洲藥學合作

2025/12/05 18:54

藥師公會全國聯合會與印尼藥師會簽署姐妹會協議，這是在2022年簽約後，提前一年續約，顯見雙方合作融洽。（藥師公會全國聯合會提供）

藥師公會全國聯合會與印尼藥師會簽署姐妹會協議，這是在2022年簽約後，提前一年續約，顯見雙方合作融洽。（藥師公會全國聯合會提供）

〔健康頻道／綜合報導〕藥師外交全面啟動！藥師公會全國聯合會理事長林憶君率領全聯會新任團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證姐妹會提前續盟，為台印藥師交流寫下全新里程碑。此行由締結姐妹會的重要推手、榮譽理事長黃金舜親自同行，並有監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫與多位幹部參與，展現全聯會推動國際合作的高度重視與積極布局。林理事長強調「用行動，讓世界看見台灣藥師！」此行也象徵她領軍後的首次國際宣示，備受關注。

藥師公會全國聯合會於2022年首次與印尼藥師會簽署姐妹會協議，在榮譽理事長黃金舜的領導下，成功翻開臺印藥事交流新篇章。近四年來雙方交流熱絡、互信深化，為藥事外交奠下穩固根基，由於協議將於明（2026）年屆滿，此次提前續盟不僅象徵合作再升級，更肯定臺灣藥師具備國際競爭力與不可取代的專業價值。

印尼藥師會表示，此次續盟不僅是延續前任會長與本會締結的合作關係，更代表雙方夥伴情誼的持續與深化。（藥師公會全國聯合會提供）

印尼藥師會表示，此次續盟不僅是延續前任會長與本會締結的合作關係，更代表雙方夥伴情誼的持續與深化。（藥師公會全國聯合會提供）

跨越3千公里 鞏固深厚情誼與專業連結

林憶君指出，我國與印尼雖相隔海洋，卻因藥師共同的使命緊密相連，「真正的合作，不在於紙上的簽署，而是走進彼此的土地，從握手與微笑中建立信任」。印尼孕育出多元語言與文化，展現開放與相互尊重的社會精神，與臺灣價值高度契合；雙方藥師以專業守護民眾健康、以關懷連結社會韌性，形成跨越語言與地域的共同信念。

締結姐妹會的重要推手臺灣藥師正被世界看見

黃金舜表示：「當初選擇以印尼為臺灣藥師走向國際的重要佈局，是因為我們擁有共同的專業信念。如今合作得以延續與深化，更證明臺灣藥師的實力正在被世界看見，我相信新團隊會把國際舞台走得更遠。」同時他強調，我國藥師在疫情防疫、社區照護與災害用藥管理等領域累積的專業成果，正是能與國際攜手共享的重要資產。

印尼肯定台灣藥事實力 續盟象徵合作再升級

印尼藥師會會長Noffendri表示，此次續盟不僅是延續前任會長與本會締結的合作關係，更代表雙方夥伴情誼的持續與深化。他強調，期盼未來兩會能在專業交流與藥事推動上展開更緊密合作，讓彼此的連結更加穩固。前任會長Nurul Falah也分享對台灣藥事專業的高度認同。他指出，臺灣在藥事服務、社區用藥衛教等領域具備卓越實力，相關經驗對印尼藥師而言十分具有參考價值。他並表示，能與臺灣建立合作關係深感榮幸，相信透過持續交流，將能促進印尼藥事服務的提升，讓更多民眾受惠。

同時，我國駐印尼代表處亦高度重視此項合作，由洪振榮大使親臨見證並致上祝福，肯定兩會在國際藥事發展中扮演的重要角色，期盼臺印藥師攜手共進，為亞洲公共衛生做出更大貢獻。

合作領域再拓展 未來共創更多藥事價值

未來，雙方將以既有的基礎上深化合作、創造更多價值。林憶君表示，將攜手前行，讓藥師的專業與溫度在亞洲的每個角落發光發熱。此次續盟，象徵臺灣藥事外交全面啟動，全聯會將以更積極的角色走向世界，持續讓臺灣藥師被世界看見。

藥師公會全國聯合會理事長林憶君與印尼藥師會簽協議，開啟藥師外交新頁。（藥師公會全國聯合會提供）

藥師公會全國聯合會理事長林憶君與印尼藥師會簽協議，開啟藥師外交新頁。（藥師公會全國聯合會提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中