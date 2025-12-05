自由電子報
傷病癌症 > 三高慢性病

國內9萬洗腎人口！洗腎王國恐難解 衛福部長揭3原因

2025/12/05 13:10

衛福部長石崇良（右5）今天出席「2025亞太腎臟醫學會議暨腎臟醫學會年會」，在2025早期腎病年報中說明腎病照護政策的新方向。（記者邱芷柔攝）

衛福部長石崇良（右5）今天出席「2025亞太腎臟醫學會議暨腎臟醫學會年會」，在2025早期腎病年報中說明腎病照護政策的新方向。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣洗腎人口目前超過9萬人、慢性腎病患者突破90萬，醫療費用每年約500億元，向來有「洗腎王國」之稱，近年洗腎新發生率首度反轉向下，不過衛福部長石崇良今（5日）直言，台灣邁入高齡社會、健保全額給付洗腎、照護品質又名列世界前段班，透析人口「不會馬上下降，甚至有可能會往上」。

石崇良今天出席「2025亞太腎臟醫學會議暨腎臟醫學會年會」，在2025早期腎病年報中說明腎病照護政策的新方向。他指出，台灣多年來都是全球每萬人口透析率最高的國家。雖然經過一系列介入後，新發生率已出現反轉，但在高齡人口快速增加、健保透析全額給付且列為重大傷病免部分負擔，再加上國內各種透析方式的五年存活率名列世界前茅等多重因素影響下，洗腎人口仍難以明顯下降。

面對腎病人口壓力不退，衛福部將政策向前推一步，不只照顧洗腎病人，而要把患者「擋在洗腎以前」。石崇良說，新版照護指引已與腎臟醫學會共同完成，希望透過早期介入，讓慢性腎病不會進展到需要洗腎，甚至可以反轉，內容包括一般族群多久篩檢一次、如何利用尿檢與抽血提早發現異常。

石崇良說，除了早期偵測，慢性病合併症的控制也相當重要，腎病與糖尿病、高血壓、高血脂息息相關，健保已在藥物給付上與國際接軌，今年3月更將可延緩腎病惡化的SGLT2抑制劑納入給付，同時推動生活習慣改善與數位照護，例如健保APP有風險分級、衛教等，讓民眾端自我照護，不是只靠醫療。

會中也公布「台灣早期慢性腎病全國登錄資料」，台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，這是完整早期慢性腎臟病的全國登錄系統，全球首度由國家層級建置登錄資料，從未透析、到中後期腎病，甚至擴大追蹤到尚未出現腎病、但有危險因子者，投入早期管理不僅能減少醫療浪費，更能提升健康永續。

