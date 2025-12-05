健康網》果糖讓內臟脂肪升高還造成發炎 專家示警3族群

吃太多果糖誘發免疫暴走，研究顯示，果糖讓免疫細胞「更容易被激怒」造成發炎，增加身體負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念已知果糖比其他糖類更容易造成熱量過剩，因為它繞過胰島素調節、專由肝臟代謝，容易升高內臟脂肪，誘發脂肪肝。食農專家韋恩指出，最新研究顯示，果糖讓免疫細胞「更容易被激怒」造成發炎，即使是「短期、大量」的果糖攝取，也能改變健康人的免疫反應，使身體更容易走向發炎狀態，值得注意。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，維也納大學的團隊終於揭開高量果糖如何在體內啟動一個「基因開關」，使免疫系統變得異常敏感。研究發現，當人們在短時間內大量攝取果糖，這些免疫細胞會變得更加敏感，但這不是「增強免疫力」，反而讓免疫系統朝錯誤方向暴衝。

研究團隊讓10位健康成年人連續3.5天攝取高果糖飲食（每日3份果凍狀食物，共110 g果糖），並比較前後血液差異。此外，也從另一組受試者的血液中分離單核球細胞，分別暴露於葡萄糖、麥芽糊精與果糖，以觀察細胞層級的反應。

結果發現單核球吸收果糖後，會啟動一段特殊的代謝路徑，進而打開一個名為 SP1 的轉錄開關。這個基因開關會大幅使免疫細胞變得過度敏感。結果，當這些細胞暴露在少量細菌毒素時，會釋放遠比正常更多的促發炎細胞激素，形成強烈的發炎訊號。所以免疫系統對細菌訊號變得太敏感，反而可能造成傷害。

從這項研究的結果，韋恩歸納出以下這些高危險族群，需要注意果糖攝取：

●代謝疾病

已有代謝疾病的人，例如第二型糖尿病、代謝症候群或脂肪肝患者，這些群體的免疫調控本來就較脆弱，若再加上免疫暴衝，可能更易引發感染後的併發症。

●長期大量飲用含糖飲料的民眾

長期大量飲用含糖飲料，或常攝取加工甜食的人，這些飲食模式會反覆推高果糖負荷，讓免疫系統長期處在過度敏感的狀態。

●腸道健康較差者

腸道健康較差者，因為腸道屏障較弱，更容易接觸到微量細菌毒素，而果糖造成的免疫暴衝可能放大這些刺激，增加慢性發炎風險。

韋恩提醒，果糖不只影響代謝，它還可能改變免疫系統的反應方式，即使沒有任何疾病，短期大量果糖都有可能讓身體變得更容易發炎，有損健康。

