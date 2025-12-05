自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》果糖讓內臟脂肪升高還造成發炎 專家示警3族群

2025/12/05 10:06

吃太多果糖誘發免疫暴走，研究顯示，果糖讓免疫細胞「更容易被激怒」造成發炎，增加身體負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

吃太多果糖誘發免疫暴走，研究顯示，果糖讓免疫細胞「更容易被激怒」造成發炎，增加身體負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念已知果糖比其他糖類更容易造成熱量過剩，因為它繞過胰島素調節、專由肝臟代謝，容易升高內臟脂肪，誘發脂肪肝。食農專家韋恩指出，最新研究顯示，果糖讓免疫細胞「更容易被激怒」造成發炎，即使是「短期、大量」的果糖攝取，也能改變健康人的免疫反應，使身體更容易走向發炎狀態，值得注意。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，維也納大學的團隊終於揭開高量果糖如何在體內啟動一個「基因開關」，使免疫系統變得異常敏感。研究發現，當人們在短時間內大量攝取果糖，這些免疫細胞會變得更加敏感，但這不是「增強免疫力」，反而讓免疫系統朝錯誤方向暴衝。

研究團隊讓10位健康成年人連續3.5天攝取高果糖飲食（每日3份果凍狀食物，共110 g果糖），並比較前後血液差異。此外，也從另一組受試者的血液中分離單核球細胞，分別暴露於葡萄糖、麥芽糊精與果糖，以觀察細胞層級的反應。

結果發現單核球吸收果糖後，會啟動一段特殊的代謝路徑，進而打開一個名為 SP1 的轉錄開關。這個基因開關會大幅使免疫細胞變得過度敏感。結果，當這些細胞暴露在少量細菌毒素時，會釋放遠比正常更多的促發炎細胞激素，形成強烈的發炎訊號。所以免疫系統對細菌訊號變得太敏感，反而可能造成傷害。

從這項研究的結果，韋恩歸納出以下這些高危險族群，需要注意果糖攝取：

●代謝疾病

已有代謝疾病的人，例如第二型糖尿病、代謝症候群或脂肪肝患者，這些群體的免疫調控本來就較脆弱，若再加上免疫暴衝，可能更易引發感染後的併發症。

●長期大量飲用含糖飲料的民眾

長期大量飲用含糖飲料，或常攝取加工甜食的人，這些飲食模式會反覆推高果糖負荷，讓免疫系統長期處在過度敏感的狀態。

●腸道健康較差者

腸道健康較差者，因為腸道屏障較弱，更容易接觸到微量細菌毒素，而果糖造成的免疫暴衝可能放大這些刺激，增加慢性發炎風險。

韋恩提醒，果糖不只影響代謝，它還可能改變免疫系統的反應方式，即使沒有任何疾病，短期大量果糖都有可能讓身體變得更容易發炎，有損健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中