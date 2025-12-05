自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

拖10年才知罹乳癌！醫揭乳房腫塊迷思：會動不代表沒事

2025/12/05 11:32

李育嘉醫師呼籲，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫。（長安醫院提供）

李育嘉醫師呼籲，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫。（長安醫院提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中70歲廖姓婦人10年前洗澡時意外摸到乳房有個小腫塊，因觸感光滑又能移動，自認是纖維瘤，既沒檢查、也沒追蹤，直到近期腫塊不只變大，觸感也變得硬實明顯，廖婦才驚覺不對勁，趕緊到長安醫院求診，乳房超音波一掃，腫瘤直徑已達3公分，切片後更證實為「浸潤性乳管癌」。原以為只是小問題，最後竟成了最不願面對的結果，讓她後悔萬分。

診治的乳房外科醫師李育嘉指出，類似情況是門診中相當常見迷思，「好多患者都以為腫塊會移動、摸起來光滑就是良性，但這完全不能作為診斷依據。」任何「持續存在」或「逐漸變化」腫塊，都必須透過影像與必要切片確認，不能只靠手感判斷。

此外，李育嘉觀察到「乳癌年輕化」趨勢。門診中曾收治一位20多歲、無家族病史年輕女性確診乳癌，以為「沒有家族病史就不會得乳癌」，其實這是很常見誤解，現代人生活壓力大、作息不規律、飲食高油高糖、空氣污染等，都可能成為乳房健康潛在風險。

若影像懷疑為惡性，切片是確定診斷最關鍵步驟，該醫院目前採用「安可兒真空輔助乳房切片系統」微創切片，在超音波及乳房立體定位方式下精準取樣，手術約20至30分鐘、傷口極小多不需縫合，若為良性腫瘤，系統也可一次性完整切除，減少乳房變形並加速恢復，呼籲40歲以上女性應每1至2年接受乳房攝影檢查，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫，才能在最早期就發現異常，爭取治療的黃金時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中