健康 > 杏林動態

醫療車進山海線！汽車公會捐贈 補偏鄉最後一哩路

2025/12/05 13:14

汽車公會攜手扶輪捐社區醫療巡迴車給安南醫院，深入山區沿海與交通不便地區，提供檢測與慢性病追蹤。（汽車公會提供）

汽車公會攜手扶輪捐社區醫療巡迴車給安南醫院，深入山區沿海與交通不便地區，提供檢測與慢性病追蹤。（汽車公會提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南市汽車商業同業公會與國際扶輪3470地區、台南夢時代扶輪社今（5）日在台南市立安南醫院舉行社區醫療巡迴車捐贈儀式，在各界見證下完成交車，盼為偏鄉與弱勢族群的基層醫療服務注入新動能。

這次計畫由多個扶輪社共同響應，包含台南西區、安南、東南、赤崁、幸福、華一、古都、學甲、永康等扶輪社參與，並獲地區扶輪基金委員會獎助金支持，展現企業、公會與服務社團攜手關懷在地醫療的共識與行動力。

捐贈儀式在安南醫院第一醫療大樓11樓國際會議廳登場，院方代表致詞感謝各單位的愛心支持指出，社區醫療巡迴車未來將開往山區、沿海與交通不便地區，提供健康檢測、慢性病追蹤與醫療諮詢等服務，協助縮短城鄉醫療差距，讓更多居民能以更平等、更便利的方式獲得醫療資源。

台南市汽車商業同業公會理事長沈育德說，公會由汽車代理商、經銷商、中古車商及汽車相關產業公司組成，會員在追求企業成長的同時，也重視回饋地方與實踐企業社會責任。這次與國際扶輪及多個扶輪社合作捐贈巡迴車，希望能拋磚引玉，帶動更多產業與團體投入公益行列。

沈育德表示，未來公會將持續結合汽車相關產業資源，關注交通安全、醫療照護與社區發展等議題，讓公會不只是產業交流的平台，也成為推動社會正向改變的力量，與市民一起打造更健康、有溫度的幸福城市。

