健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

透視腸道菌》腸道菌跨界助攻 癌症免疫療法報捷

2025/12/05 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

免疫檢查點抑制治療（immune checkpoint blockade therapy, ICT，如抗PD-1/PD-L1藥物）已成為癌症治療的重要突破，但療效在不同病人之間差異很大。近年研究指出腸道菌可影響ICT效果，卻不清楚它們是如何促進腫瘤外的免疫反應。

發表於Science Immunology（2023 Mar;8（81）:eabo2003） 的研究首次揭示：ICT治療不僅活化免疫系統，還會重塑淋巴結並活化樹突細胞，使特定腸道細菌「越界」進入腸道外組織，包括腫瘤引流淋巴結與黑色素瘤腫瘤內。這些「跨界」的好菌促進腫瘤引流淋巴結與腫瘤本身的T細胞反應，增強抗癌免疫力。相反地，若用抗生素破壞腸道菌，這些細菌就難以轉移，樹突細胞與CD8+T細胞反應減弱，ICT療效也顯著下降。這說明腸道菌能透過「移動」參與並增強腫瘤外免疫反應。

透視腸道菌》腸道菌跨界助攻 癌症免疫療法報捷

這項研究讓我們認識到，腸道菌不只是「留在腸道」，還能在癌症免疫治療中「跨界助攻」。對病人而言，接受免疫檢查點治療期間，應避免隨意使用廣效抗生素，以免削弱腸道菌的幫手作用；同時可在醫師指導下調整飲食、增加膳食纖維或益生菌食物，維持菌群多樣性。對一般人來說，這也提醒我們：腸道菌與免疫的關係遠超乎想像，長期培養健康多樣的腸道菌叢，不僅有助於日常免疫，也可能在未來疾病治療中發揮意想不到的效果，真正做到「養好菌就是養健康」。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

