健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸癌可早期揪出！ 國健署推免費篩檢與4步驟流程

2025/12/05 14:50

國健署指出，只要透過「定量免疫法糞便潛血檢查」，就能提早發現大腸癌的警訊，阻止癌症發生或惡化。（圖取自freepik）

國健署指出，只要透過「定量免疫法糞便潛血檢查」，就能提早發現大腸癌的警訊，阻止癌症發生或惡化。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕定期做大腸癌篩檢，幫你把關健康！國民健康署（簡稱國健署）於臉書粉專官方網站說明，只要透過「定量免疫法糞便潛血檢查」，就能提早發現大腸癌的警訊，阻止癌症發生或惡化。114年開始，45至74歲的民眾、40至44歲且有大腸癌家族史的人，可每兩年接受一次免費篩檢。檢測4步驟為：領管、解便、採便、送回。

國健署說明，實證研究也告訴我們：定期篩檢＋及時治療可以減少34%晚期大腸癌發生率、降低40%死亡率；若能在第0至1期就發現，大腸癌的5年存活率高達9成以上！

誰可以免費篩檢

國健署提到，從114年開始，國民健康署提供補助：

●45至74歲的民眾。

●40至44歲且有大腸癌家族史的人（父母、子女或兄弟姊妹曾被診斷為大腸癌）。

每2年1次大腸癌篩檢，簡單又安心，讓自己和家人都多一份保障！

大腸癌篩檢4步驟

1.領管：持健保卡至健保特約醫療院所領取採便管並寫下姓名。

2.解便：在坐式馬桶內斜鋪衛生紙，坐上馬桶解便，將糞便留在馬桶內乾區或在報紙上解便後，取得檢驗樣本。

3.採便：旋轉採便管蓋後，將採便棒向上拔開。裡面的水勿倒掉。在糞便上以輕劃方式重複來回刮取適量的檢體後，將採便棒放回管內並用力蓋上。

4.送回：將採便管送回醫療院所檢驗。

