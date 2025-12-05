健康網》台大學生疑肺結核群聚 醫：對微小訊號敏銳點

有關近期台大學生收到肺結核篩檢通知單而備受討論一事，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，肺結核不可怕，但不代表可以輕忽。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日台大學生收到需要篩檢「肺結核」，讓人一度以為這彷彿在影劇才會看到的疾病，難道要東山再起了？台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，肺結核並非可怕的疾病，然若是脆弱族群，或是有慢性病者，須格外小心。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，肺結核不可怕，但脆弱的人仍要警覺「體重變輕」。肺結核不是只有咳，會讓你的身體一直處在慢性發炎。發炎久了會讓人 不想吃、燒體力、燒肌肉和脂肪，所以體重會慢慢一直往下掉，人也越來越累。

姜冠宇表示，所謂脆弱的族群有：

首先是免疫虛弱者，HIV、器官移植、血液腫瘤化療中、長期使用免疫抑制或生物製劑的病人（類風濕性關節炎、乾癬、發炎腸病等）。因為 TNF-α、T 細胞被壓下去，潛伏結核容易「翻出來」。

再來是慢病，包含代謝控制非常不好、慢性腎臟病第4到5期、洗腎病人、糖尿病控制越差（例如 HbA1c 很高），風險越高。慢性肺病，本身結構破壞，結核菌容易「種下去」。接著則是嚴重肝硬化、酒癮、營養不良。

姜冠宇表示，TNF-α、IL-1、IL-6，這些是結核免疫防禦的關鍵，也是造成發燒、倦怠、食慾下降、肌肉流失的兇手。並且抑制食慾的激素變高，正常的飢餓訊號被壓抑，所以病人「吃不下」，不是單純心理問題，而是真的荷爾蒙改變。

姜冠宇表示，體重減輕其實是「全身都在打仗」的表現，而不是只有肺部的局部問題。所以，以上提到的朋友們，需要了解自己的慢性病與免疫狀況。

姜冠宇提出示警症狀：咳嗽超過兩週或一個月，晚上睡覺一直流汗、蓋棉被還是濕。如果你有高風險慢性病，又同時出現久咳＋體重掉＋夜間盜汗，就要想到「會不會是結核」，請醫師幫你排除。並且若在旅遊回國後的人，或是在這次台大接觸者匡列事件一段時間後，發現「久咳、體重減輕」這類訊號，敏感一點，即刻就醫。

姜冠宇舉例，曾經在機場的地勤就是有這樣的症狀，X光照出來，肺部破一個大洞。這個活性肺結核不知道是被哪一國旅客感染的。

姜冠宇補充歷史，戰後初期，在1948前後那時台灣結核病非常猖獗。現在台灣的主要死因早就被癌症、心血管、糖尿病等慢性病取代，結核病已經不是頭號威脅。但跟多數已開發國家相比，台灣的結核發生率仍偏高，在法定傳染病當中，結核病的病例數仍然是偏多的一群。

最後姜冠宇總結，對我們整體社會，TB風險遠低於 50、60 年前；肺結核是「曾經的國病」，現在已大幅控制，但還沒到「可以忘記它」的程度；對高齡、慢性病族群，仍是很重要的威脅。

