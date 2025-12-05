自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》台大學生疑肺結核群聚 醫：對微小訊號敏銳點

2025/12/05 15:01

有關近期台大學生收到肺結核篩檢通知單而備受討論一事，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，肺結核不可怕，但不代表可以輕忽。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

有關近期台大學生收到肺結核篩檢通知單而備受討論一事，台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，肺結核不可怕，但不代表可以輕忽。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近日台大學生收到需要篩檢「肺結核」，讓人一度以為這彷彿在影劇才會看到的疾病，難道要東山再起了？台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，肺結核並非可怕的疾病，然若是脆弱族群，或是有慢性病者，須格外小心。

姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，肺結核不可怕，但脆弱的人仍要警覺「體重變輕」。肺結核不是只有咳，會讓你的身體一直處在慢性發炎。發炎久了會讓人 不想吃、燒體力、燒肌肉和脂肪，所以體重會慢慢一直往下掉，人也越來越累。

姜冠宇表示，所謂脆弱的族群有：

首先是免疫虛弱者，HIV、器官移植、血液腫瘤化療中、長期使用免疫抑制或生物製劑的病人（類風濕性關節炎、乾癬、發炎腸病等）。因為 TNF-α、T 細胞被壓下去，潛伏結核容易「翻出來」。

再來是慢病，包含代謝控制非常不好、慢性腎臟病第4到5期、洗腎病人、糖尿病控制越差（例如 HbA1c 很高），風險越高。慢性肺病，本身結構破壞，結核菌容易「種下去」。接著則是嚴重肝硬化、酒癮、營養不良。

姜冠宇表示，TNF-α、IL-1、IL-6，這些是結核免疫防禦的關鍵，也是造成發燒、倦怠、食慾下降、肌肉流失的兇手。並且抑制食慾的激素變高，正常的飢餓訊號被壓抑，所以病人「吃不下」，不是單純心理問題，而是真的荷爾蒙改變。

姜冠宇表示，體重減輕其實是「全身都在打仗」的表現，而不是只有肺部的局部問題。所以，以上提到的朋友們，需要了解自己的慢性病與免疫狀況。

姜冠宇提出示警症狀：咳嗽超過兩週或一個月，晚上睡覺一直流汗、蓋棉被還是濕。如果你有高風險慢性病，又同時出現久咳＋體重掉＋夜間盜汗，就要想到「會不會是結核」，請醫師幫你排除。並且若在旅遊回國後的人，或是在這次台大接觸者匡列事件一段時間後，發現「久咳、體重減輕」這類訊號，敏感一點，即刻就醫。

姜冠宇舉例，曾經在機場的地勤就是有這樣的症狀，X光照出來，肺部破一個大洞。這個活性肺結核不知道是被哪一國旅客感染的。

姜冠宇補充歷史，戰後初期，在1948前後那時台灣結核病非常猖獗。現在台灣的主要死因早就被癌症、心血管、糖尿病等慢性病取代，結核病已經不是頭號威脅。但跟多數已開發國家相比，台灣的結核發生率仍偏高，在法定傳染病當中，結核病的病例數仍然是偏多的一群。

最後姜冠宇總結，對我們整體社會，TB風險遠低於 50、60 年前；肺結核是「曾經的國病」，現在已大幅控制，但還沒到「可以忘記它」的程度；對高齡、慢性病族群，仍是很重要的威脅。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中