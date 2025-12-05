自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》2025醫療科技展 長庚展現AI、永續成果

2025/12/05 14:29

長庚展區啟動儀式。左起為高雄長庚醫院副院長陳武福、土城醫院院長賴旗俊、長庚行政中心總執行長潘延健、長庚決策委員會副主委陳建宗、台北長庚醫院院長黃集仁、基隆長庚醫院院長吳俊德、嘉義長庚醫院副院長林俊良。（長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕2025醫療科技展現正進行中，長庚醫療體系動員全台體系醫院包括：台北長庚、林口長庚、基隆長庚、高雄長庚、桃園長庚、嘉義長庚、雲林長庚，及委託興建經營的高雄市立鳳山醫院和新北市立土城醫院、仁愛長庚合作聯盟醫院、醫療合作的高雄市立大同醫院，並結合長庚醫學科技公司共同參展。

長庚的展區主題為「卓越醫療」、「創新研發」、「智能科技」與「公益榮耀」4大專區，以完整呈現長庚近年來全方位成果與驚人量能。在卓越醫療專區，長庚展出達文西單孔手術、質子治療、CAR-T與DC細胞治療、微創脊椎手術、PIPAC腹腔高壓氣霧化療法、蟹足腫重建術與整合式神經復健等八大臨床成果。長庚長期位居台灣達文西手術量第一，質子治療個案已突破8000名，乳癌存活率達99.4%，均優於國際水準，充分展現體系強大的臨床量能與醫療技術深度。

在創新研發專區，展示11項前瞻醫療研發成果，包括：AI精算川崎症、AI預測震波治療、下肢血管無痛磁振、滴血偵測大腸癌、創新免疫治療、外泌體治療、中草藥肌膚修復技術、偏癱踏步車及智慧醫材載體等。這些技術橫跨精準醫療、AI模型、醫材開發等，展現長庚從研究到臨床的完整創新鏈。

在智能科技專區，展出氣送管RFID整合系統、AI停改診通知、乳癌關懷小幫手、智慧疼痛偵測等多項臨床系統，已在院內全面推動，協助流程優化，縮短病人就醫時間、讓醫護工作更省力，並提高安全性與流程透明化。氣送整合系統上線後，病人出院時間縮短至一小時內完成，滿意度提升至98%。

在公益榮耀專區，展出長庚深耕社會公益成果，年度社福支出近7億元，居全國醫療財團法人之冠。運動醫學公益計畫12年投入3.2億元、照護1.3萬人次，連續10年獲國家體育推手獎金質獎。兒少保護中心扶助74位自立少年，就學率84%，並在馬祖、嘉義、基隆推動偏鄉兒少健康計畫。員工公益計畫投入1,900萬元，服務5.4萬人次，足跡遍及離島。

在環境永續方面，毒化物減量44%、綠色採購達1.37億元、院區植栽年固碳相當15座大安森林公園，廢玻璃藥瓶回收185噸，展現長庚以行動實踐醫療與永續並進的實質成果。

長庚醫學科技公司也展出「智能效率同步的智能給藥」、「科技串聯照護的智能病房」、「全齡照護無界的行動照護」、「護理省力照護新革命」和「中醫調理生活保健」等多項貼近民生的研發成果，吸引許多民眾和專業領域人士參觀。

在展期中，長庚安排20場精彩的專家講座，由長庚重量級醫師親自解說，透過面對面且深入淺出方式，讓民眾進一步了解醫療創新與突破。

長庚醫院表示，從台灣醫療科技展可以看見台灣醫療的創新進步已躋國際水準，未來長庚將持續與產官學研合作，推動智慧醫療應用落地、促成創新商轉、打造永續醫療網絡，為民眾帶來更精準、便捷和安心的健康照護。

長庚將舉行20場專家講座，提供民眾醫療新知與創新科技發展。（長庚醫院提供）

長庚展區是最具規模與受矚目的醫療展區之一。（長庚醫院提供）

