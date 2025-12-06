健康網》水果有「糖陷阱」？ 心臟醫推低糖6水果 1種每天都吃

葡萄柚、橘子和金橘天然含糖量低，維生素C含量高，有助於維持健康的腸道菌叢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大多數人都以為所有水果都很健康，但不完全是這樣。雖然水果確實含有重要的維生素和抗氧化物，但有些水果的含糖量比你想像得高很多。就算是天然的糖，吃太多也會影響腸道健康、新陳代謝和體重。專家建議，挑選「低糖、富含多酚」的水果，對健康更有益。

史蒂芬・岡德里醫師（Dr. Steven Gundry）身為心臟外科醫師，他在《CNBC》撰文建議，不妨挑選「低糖、富含多酚」的水果，他會將水果當成「大自然的糖果」，雖然可以享受，但仍建議民眾，不要無限制地吃。

他歸納出健康、也屬於低糖的水果選擇，其中，他每天都吃1個酪梨 ，以下是他推薦給民眾參考6種水果：

●柑橘類水果

葡萄柚、橘子和金橘天然含糖量低，維生素C含量高。它們還含有黃酮類化合物，這是一種多酚，有助於維持健康的腸道菌叢。

吃的時候不要把白色絲全部剝掉，那其實是營養最豐富的部分之一。至於金桔，更是連皮一起吃，酸香又方便，加入沙拉或炒菜都很合適。

●莓果類

藍莓、覆盆子、黑莓含糖量低，但富含膳食纖維與多酚。如果可以，最好在「當季」吃莓果。

●酪梨

酪梨在科學分類上確實是水果，而且還是最優質的水果之一。它幾乎不含糖，富含健康的單元不飽和脂肪，並且含有大量的鉀與纖維。

它能讓你更有飽足感、支持心臟健康、照顧腸道，而且不會讓血糖飆升。「我基本上天天吃1顆酪梨，來獲得最大的健康效益。」

●橄欖

橄欖也是水果，也是我最推薦的水果之一。它們幾乎不含糖份，富含健康脂肪和強效多酚，尤其是羥基酪醇，能滋養腸道菌叢。

這就是為什麼橄欖和特級初榨橄欖油有益於心臟、大腦和腸道健康的飲食中的主要成分。

●奇異果

奇異果（適量食用）上榜是因為它比許多熱帶水果含糖量低，而且富含維生素 C、纖維和抗氧化物。根據最新研究，奇異果含有豐富的血清素，也有助於改善睡眠。

●青香蕉

未成熟的香蕉並不甜，而這正是關鍵。它們含有抗性澱粉，這是一種益生元纖維，能夠滋養腸道有益菌，並有助於穩定血糖。香蕉成熟後，澱粉會轉化為糖分，降低了這些益處。

