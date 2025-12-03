限制級
健康網》亞培血糖監測器出包釀7死736重傷 食藥署：未進口上市
〔健康頻道／綜合報導〕美國亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險。台灣食藥署今（3）日晚間表示，國內尚未核准醫療器材許可證，故國內無受影響產品。
此外，我國核准亞培連續血糖監測系統（CGM）為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統（FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM）」產品（衛部醫器輸字第034368號），依據美國FDA警訊，該型號未受影響。
亞培FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plu感測器可能提供不正確的低血糖讀數後，進而導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。
美國亞培公司於官網指出，美國生產線生產的約300萬個Libre 3和Libre 3 Plus感測器，其中約一半估計已過期或已被使用。在全球範圍內，亞培已收到736例嚴重不良事件（其中57例發生在美國）和7例死亡（其中無死亡病例）的報告，這些事件可能與此問題有關。
亞培表示，FreeStyle Libre 3閱讀器和行動應用程式不受影響。此外，其他Libre產品（FreeStyle Libre 14 天、FreeStyle Libre 2、FreeStyle Libre 2 Plus 或 FreeStyle Libre Pro 感測器）或亞培生物穿戴裝置也不受影響。
