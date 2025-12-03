自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》亞培血糖監測器出包釀7死736重傷 食藥署：未進口上市

2025/12/03 21:26

亞培FreeStyle Libre 3連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險。食藥署表示，尚未核准此醫療器材許可證，故無受影響產品。（取自亞培官網）

亞培FreeStyle Libre 3連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險。食藥署表示，尚未核准此醫療器材許可證，故無受影響產品。（取自亞培官網）

〔健康頻道／綜合報導〕美國亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險。台灣食藥署今（3）日晚間表示，國內尚未核准醫療器材許可證，故國內無受影響產品。

此外，我國核准亞培連續血糖監測系統（CGM）為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統（FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM）」產品（衛部醫器輸字第034368號），依據美國FDA警訊，該型號未受影響。

亞培FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plu感測器可能提供不正確的低血糖讀數後，進而導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。

美國亞培公司於官網指出，美國生產線生產的約300萬個Libre 3和Libre 3 Plus感測器，其中約一半估計已過期或已被使用。在全球範圍內，亞培已收到736例嚴重不良事件（其中57例發生在美國）和7例死亡（其中無死亡病例）的報告，這些事件可能與此問題有關。

亞培表示，FreeStyle Libre 3閱讀器和行動應用程式不受影響。此外，其他Libre產品（FreeStyle Libre 14 天、FreeStyle Libre 2、FreeStyle Libre 2 Plus 或 FreeStyle Libre Pro 感測器）或亞培生物穿戴裝置也不受影響。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中