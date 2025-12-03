自殺年輕化趨勢 身心科醫：贊成心理諮商進駐校園

近日北市再度發生高中生跳樓事件，學生身心健康引起社會關注。根據衛福部統計，台北市去年14歲以下自殺通報人次近4000人次。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日北市再度發生高中生跳樓事件，學生身心健康引起社會關注。台北市議員許淑華也揭露，根據衛福部統計，台北市去年14歲以下自殺通報人次近4000。自殺研究權威、北市聯醫身心科主任陳映燁表示，現在自殺行為確實有正常化、年輕化趨勢，注入心理諮商能量進入學校確實重要，也有益於孩童身心健康發展。

陳映燁分析，現在看到自殺企圖通報量上升是好事，代表心理健康議題受到更多重視，不是淪為黑數。不過，自殺行為確實有成長，且正常化、年輕化趨勢，背後主要原因除了談論死亡不再是「大逆不道」行為，再者，社群媒體的隱私性與封閉性更會鼓勵孩子在家長看不到的空間討論。

請繼續往下閱讀...

同時，現在透過網路霸凌狀況也十分嚴重，等於是將霸凌時間從在校時間延長至24小時。另外，當代孩子在充滿鼓勵環境下長大，如果沒有收到正面回饋，可能會「內耗」，認為自己不夠好，長期累積下來則會造成龐大心理壓力，她痛心道，在這個狀況下敏感度高的孩子更被殘忍稱為「爛草莓」。

她曾做研究訪談過許多自殺企圖者，並表示，作為父母或是老師，應該要「更謙卑與小孩談」，正視小孩的「苦」，好好坐下來聽孩子說話，陪他解除壓力。

「尤其是學測將近，學子壓力很大的情況下，容易被認為「度過這個關卡就好」，實際上對孩子而言可能是度日如年，旁觀者卻沒有接住孩子。陳映燁更呼應台北市議員許淑華建議，認為應該要強化對年輕族群理解，注入心理諮商資源。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法