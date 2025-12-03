自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

自殺年輕化趨勢 身心科醫：贊成心理諮商進駐校園

2025/12/03 19:56

近日北市再度發生高中生跳樓事件，學生身心健康引起社會關注。根據衛福部統計，台北市去年14歲以下自殺通報人次近4000人次。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

近日北市再度發生高中生跳樓事件，學生身心健康引起社會關注。根據衛福部統計，台北市去年14歲以下自殺通報人次近4000人次。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕近日北市再度發生高中生跳樓事件，學生身心健康引起社會關注。台北市議員許淑華也揭露，根據衛福部統計，台北市去年14歲以下自殺通報人次近4000。自殺研究權威、北市聯醫身心科主任陳映燁表示，現在自殺行為確實有正常化、年輕化趨勢，注入心理諮商能量進入學校確實重要，也有益於孩童身心健康發展。  

陳映燁分析，現在看到自殺企圖通報量上升是好事，代表心理健康議題受到更多重視，不是淪為黑數。不過，自殺行為確實有成長，且正常化、年輕化趨勢，背後主要原因除了談論死亡不再是「大逆不道」行為，再者，社群媒體的隱私性與封閉性更會鼓勵孩子在家長看不到的空間討論。  

同時，現在透過網路霸凌狀況也十分嚴重，等於是將霸凌時間從在校時間延長至24小時。另外，當代孩子在充滿鼓勵環境下長大，如果沒有收到正面回饋，可能會「內耗」，認為自己不夠好，長期累積下來則會造成龐大心理壓力，她痛心道，在這個狀況下敏感度高的孩子更被殘忍稱為「爛草莓」。

她曾做研究訪談過許多自殺企圖者，並表示，作為父母或是老師，應該要「更謙卑與小孩談」，正視小孩的「苦」，好好坐下來聽孩子說話，陪他解除壓力。  

「尤其是學測將近，學子壓力很大的情況下，容易被認為「度過這個關卡就好」，實際上對孩子而言可能是度日如年，旁觀者卻沒有接住孩子。陳映燁更呼應台北市議員許淑華建議，認為應該要強化對年輕族群理解，注入心理諮商資源。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中