健康網》新疆人曾誤把「生烏粉」當成黑胡椒包進餃子 醫：0.2克就可中毒了

〔健康頻道／綜合報導〕真是「烏魯木齊」！中國新疆烏魯木齊市一間推拿店前（2023）年冬至，誤將含有劇毒的「生烏粉」當成黑胡椒加入餃子餡，結果3人皆出現烏頭鹼中毒症狀。林口長庚醫院表示，烏頭整株都有毒，尤其以根部的毒性最強。

根據林口長庚醫院衛教資料指出，一般中藥使用的烏頭是取其植物根部曬乾製成。此類藥材在中醫及民間應用相當普遍，自古常用於風溼性關節炎、肌肉痠痛、神經痛，亦曾作為局部麻醉用途。

烏頭鹼的毒物生物藥理作用主要是活化鈉離子管道並使其打開，因此對細胞與組織的影響為全身性，尤其以心臟、神經與肌肉組織最為明顯。研究報告指出，誤食低至 0.2 毫克烏頭鹼，或生草烏頭曬乾根部6 公克沖泡液，仍可能導致中毒症狀。症狀發生相當快速，多在服食後 2 小時內出現。

中毒臨床症狀快又猛

烏頭鹼中毒會造成細胞膜因鈉離子管道刺激而異常興奮，特別是對心肌、神經及骨骼肌細胞，其臨床表現如下：

●心肌毒性：由於烏頭鹼加速鈉離子流入心肌細胞膜內，使心肌細胞動作電位被過度活化，延長再極化（repolarization）時間，進而誘發自動性（Automaticity）與後去極化（Afterdepolarization），導致嚴重心律不整。

●神經系統：刺激副交感神經及周邊感覺神經，導致舌頭、四肢或全身發麻、感覺異常、頭暈、躁動、不安，甚至昏迷；並可能因影響乙醯膽鹼受體功能，誘發低血壓、心跳過慢、房室傳導阻滯等。

●消化系統：胃腸黏膜受刺激，引發噁心、嘔吐等症狀。

●心血管影響：迷走神經被干擾，導致心跳加快；可能出現皮膚血管擴張、臉部潮紅等反應。

●骨骼肌影響：合併肌肉麻痺現象與周邊神經刺激，造成四肢發麻、無力等症狀。

●代謝與臟器影響：中毒後可能出現低血鉀、代謝性及呼吸性酸中毒；少數個案可能合併肝腎功能損傷。

