自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》新疆人曾誤把「生烏粉」當成黑胡椒包進餃子 醫：0.2克就可中毒了

2025/12/03 18:50

健康網》新疆人曾誤把「生烏粉」當成黑胡椒包進餃子 醫：0.2克就可中毒了

誤把「生烏粉」當成黑胡椒包進餃子，林口長庚醫院指出，0.2克就足以中毒了；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕真是「烏魯木齊」！中國新疆烏魯木齊市一間推拿店前（2023）年冬至，誤將含有劇毒的「生烏粉」當成黑胡椒加入餃子餡，結果3人皆出現烏頭鹼中毒症狀。林口長庚醫院表示，烏頭整株都有毒，尤其以根部的毒性最強。

根據林口長庚醫院衛教資料指出，一般中藥使用的烏頭是取其植物根部曬乾製成。此類藥材在中醫及民間應用相當普遍，自古常用於風溼性關節炎、肌肉痠痛、神經痛，亦曾作為局部麻醉用途。

烏頭鹼的毒物生物藥理作用主要是活化鈉離子管道並使其打開，因此對細胞與組織的影響為全身性，尤其以心臟、神經與肌肉組織最為明顯。研究報告指出，誤食低至 0.2 毫克烏頭鹼，或生草烏頭曬乾根部6 公克沖泡液，仍可能導致中毒症狀。症狀發生相當快速，多在服食後 2 小時內出現。

中毒臨床症狀快又猛

烏頭鹼中毒會造成細胞膜因鈉離子管道刺激而異常興奮，特別是對心肌、神經及骨骼肌細胞，其臨床表現如下：

●心肌毒性：由於烏頭鹼加速鈉離子流入心肌細胞膜內，使心肌細胞動作電位被過度活化，延長再極化（repolarization）時間，進而誘發自動性（Automaticity）與後去極化（Afterdepolarization），導致嚴重心律不整。

●神經系統：刺激副交感神經及周邊感覺神經，導致舌頭、四肢或全身發麻、感覺異常、頭暈、躁動、不安，甚至昏迷；並可能因影響乙醯膽鹼受體功能，誘發低血壓、心跳過慢、房室傳導阻滯等。

●消化系統：胃腸黏膜受刺激，引發噁心、嘔吐等症狀。

●心血管影響：迷走神經被干擾，導致心跳加快；可能出現皮膚血管擴張、臉部潮紅等反應。

●骨骼肌影響：合併肌肉麻痺現象與周邊神經刺激，造成四肢發麻、無力等症狀。

●代謝與臟器影響：中毒後可能出現低血鉀、代謝性及呼吸性酸中毒；少數個案可能合併肝腎功能損傷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中