自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》飲料暗藏危機！醫教自保3招 奶茶別放超過這時間

2025/12/03 20:09

飲料暗藏危機，專家表示，奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完；圖為情境照。（圖取自freepik）

飲料暗藏危機，專家表示，奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾喝一杯飲料，竟也潛藏危機。近期傳出知名連鎖茶飲店，誤將含清潔液的茶水提供給消費者，多人喉嚨灼傷送醫。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，民眾若察覺喝下肚的飲料味道異常，務必立即停喝，並保留杯子與証據就醫。同時，也要注意別讓飲料放太久，尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完。

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，食品安全稽查也發現，市場上多家飲料店，其成品飲品被驗出腸桿菌科超標，這也代表日常製作飲料流程或器具，皆可能遭到污染。

他接著說，從這些飲料危機事件分析，共同反映了飲料2大風險來源：

●小心清潔劑或消毒液污染

為避免誤用、誤倒入飲品，或造成化學物質殘留風險，所有清潔劑、去漬液、漂白水、消毒藥劑，都必須與飲料製作區嚴格分區，不得放置在飲料製作台上、配料區旁、盛裝茶湯、奶類、冰塊附近，或是員工調製飲料時「垂手可得」的位置。

清潔用品應統一收納於專屬清潔間，並加貼化學品標示，避免任何「誤混入飲料」的可能。

更要注意的是，飲料杯、奶茶壺、煮茶機若清洗不徹底，化學清潔劑殘留可能被喝下肚，造成口腔、食道、胃部灼傷。化學灼傷不像燙傷，症狀往往延遲出現，更需要醫療處置。

●細菌污染（腸桿菌、大腸桿菌等）

茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳，或成品飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。若飲品被驗出腸桿菌科超標，通常代表店家的整體衛生管理存在漏洞，可能讓消費者出現腹瀉、嘔吐、發燒甚至食物中毒。

民眾可以如何保護自己？黃軒提出以下3項建議：

1.喝飲料第一口不要馬上猛喝，若喝到「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」等異常感受，立刻停喝，保留杯子與證據，必要時就醫。

2.選擇衛生狀況良好的店家，觀察店員是否戴手套、環境是否乾淨、煮茶器具是否整潔，飲品是否現做。

3.不要讓飲料放太久，尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完。

黃軒總結，一杯飲料可以解渴，但也可能是傷害。只要店家落實衛生、消費者提高警覺，就能喝得安心、喝得健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中