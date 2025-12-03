健康網》飲料暗藏危機！醫教自保3招 奶茶別放超過這時間

飲料暗藏危機，專家表示，奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾喝一杯飲料，竟也潛藏危機。近期傳出知名連鎖茶飲店，誤將含清潔液的茶水提供給消費者，多人喉嚨灼傷送醫。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，民眾若察覺喝下肚的飲料味道異常，務必立即停喝，並保留杯子與証據就醫。同時，也要注意別讓飲料放太久，尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完。

黃軒於臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，食品安全稽查也發現，市場上多家飲料店，其成品飲品被驗出腸桿菌科超標，這也代表日常製作飲料流程或器具，皆可能遭到污染。

他接著說，從這些飲料危機事件分析，共同反映了飲料2大風險來源：

●小心清潔劑或消毒液污染

為避免誤用、誤倒入飲品，或造成化學物質殘留風險，所有清潔劑、去漬液、漂白水、消毒藥劑，都必須與飲料製作區嚴格分區，不得放置在飲料製作台上、配料區旁、盛裝茶湯、奶類、冰塊附近，或是員工調製飲料時「垂手可得」的位置。

清潔用品應統一收納於專屬清潔間，並加貼化學品標示，避免任何「誤混入飲料」的可能。

更要注意的是，飲料杯、奶茶壺、煮茶機若清洗不徹底，化學清潔劑殘留可能被喝下肚，造成口腔、食道、胃部灼傷。化學灼傷不像燙傷，症狀往往延遲出現，更需要醫療處置。

●細菌污染（腸桿菌、大腸桿菌等）

茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳，或成品飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。若飲品被驗出腸桿菌科超標，通常代表店家的整體衛生管理存在漏洞，可能讓消費者出現腹瀉、嘔吐、發燒甚至食物中毒。

民眾可以如何保護自己？黃軒提出以下3項建議：

1.喝飲料第一口不要馬上猛喝，若喝到「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」等異常感受，立刻停喝，保留杯子與證據，必要時就醫。

2.選擇衛生狀況良好的店家，觀察店員是否戴手套、環境是否乾淨、煮茶器具是否整潔，飲品是否現做。

3.不要讓飲料放太久，尤其奶茶、果汁、冰飲，高溫下更容易細菌暴增，建議2小時內喝完。

黃軒總結，一杯飲料可以解渴，但也可能是傷害。只要店家落實衛生、消費者提高警覺，就能喝得安心、喝得健康。

