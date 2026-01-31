自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

冬季空污與低溫夾擊呼吸道 醫師提醒慎防重症

2026/01/31 09:50

預防冬季呼吸道疾病，醫師建議外出時記得配戴口罩保護自己。（大千醫院提供）

預防冬季呼吸道疾病，醫師建議外出時記得配戴口罩保護自己。（大千醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕 近日氣溫驟降，小心呼吸道疾病找上門！苗栗市私立大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢提醒，低溫與空污（PM2.5）是冬季健康的殺手，尤其是長輩與慢性肺病病人，若將嚴重的肺炎或肺結核誤認為普通感冒，恐延誤治療導致住院，甚至生命危險，呼籲民眾冬季注意防寒保暖、外出配戴口罩、施打疫苗等護健康

林孟賢指出，冬季呼吸道疾病激增主要受三大因素影響，包括溫差變化劇烈、寒冷乾燥空氣、以及PM2.5空氣污染。這些因素不僅容易引發感冒、流感、肺炎，更可能誘發慢性阻塞性肺疾病（COPD）、氣喘及肺結核等慢性疾病惡化。由於流感病毒會破壞呼吸道的防禦機制，使氣管收縮、纖毛功能下降，病人會出現咳嗽加劇、痰液變濃稠且不易咳出等症狀，對於本身有慢性肺病的病人，更可能導致呼吸困難惡化，大幅提高住院率及死亡風險。

林孟賢表示，許多呼吸道疾病初期症狀輕微，容易與一般感冒混淆而被忽略。民眾應認識以下常見疾病特徵：

•感冒、流感：咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻涕、頭痛、發燒。

•肺結核：持續咳嗽、發燒、夜間盜汗、體重下降、食慾不振。

•肺炎：咳嗽、發燒、胸痛、呼吸困難。

•慢性阻塞性肺疾病（COPD）：持續咳嗽、咳痰、呼吸困難。

•氣喘：咳嗽、喘息、胸悶、呼吸困難。

林孟賢強調，若出現超過2~3週久咳不癒、呼吸困難、胸痛、高燒不退等症狀，千萬別輕忽，應盡快就醫檢查，及早診斷治療才能避免病情惡化。同時，也呼籲民眾做好冬季防護措施，包括注意防寒保暖、按時服藥、外出配戴口罩、空污嚴重時減少外出並使用空氣清淨機、維持良好衛生習慣與規律作息，高風險族群應施打肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及最新病毒株的新冠疫苗三大疫苗，才能有效提升保護力、預防重症。

苗栗市大千醫院胸腔內科醫師林孟賢提醒，冬季呼吸道疾病多，民眾一定要特別留意，避免延誤治療。（大千醫院提供）

苗栗市大千醫院胸腔內科醫師林孟賢提醒，冬季呼吸道疾病多，民眾一定要特別留意，避免延誤治療。（大千醫院提供）

