健康網》不只助攻鈣吸收 研究：補充維生素D保護端粒可抗老

腎臟科醫師江守山引述國外研究指出，受試者持續服用維生素D3補充劑，不僅減緩染色體末端的端粒衰老，也延緩了人體生物老化情況；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維生素D是「鈣質的搬運工」，可幫助人體吸收鈣質，還能阻止鈣質流失。但研究告訴我們，其實它還具有令人意想不到的健康作用。腎臟科醫師江守山表示，據國外研究指出，接受追蹤的受試者在持續服用維生素D3補充劑的情況下，不僅減緩染色體末端的端粒衰老，進而也延緩了人體生物老化的情況。

江守山於臉書粉專發文指出，即使無法經常曬太陽，每天服用維生素D3補充劑持續4年，也能延緩生物老化3年。維生素D可以保護端粒，端粒則是染色體末端的保護帽，會隨著年齡增長而縮短。一旦端粒縮短，也會使我們的DNA暴露在外，容易受到損傷，導致生物衰老，並增加某些癌症和自體免疫疾病，如關節炎等疾病的罹病風險。

江守山說明，麻省總醫院布萊根醫院的研究人員追蹤1054名50歲及以上志願者的端粒健康狀況，並讓他們每天服用2000國際單位的維生素D、1克ω-3脂肪酸補充劑或安慰劑。另，研究人員每2年測量一次參與者白血球中的端粒長度，發現只有維生素D補充劑能夠減少端粒縮短。而測試中使用的劑量，則相當於一個人在夏日陽光下曬15分鐘左右所產生的維生素D。

除日曬、維生素D補充劑外，林口長庚風濕過敏免疫科醫師也曾分享，日常飲食想要補充維生素D，除鮭魚、沙丁魚、鯡魚、鯖魚、魚油等食材富含外；香菇、蛋黃也含有少量維生素D。至於台灣50歲以上成人，建議每日鈣質補充量至少1000mg、維生素D3的攝取量則需600IU。

