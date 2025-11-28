自由電子報
健康醫療
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》鄭明典提醒境外空污 PM10飆升！出門戴口罩

2025/11/28 13:06

境外空污到來，前氣象局長鄭明典建議民眾出門應佩戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

境外空污到來，前氣象局長鄭明典建議民眾出門應佩戴口罩。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕今28日受到東北季風影響，各地早晚偏涼。同時因境外空污影響，前氣象局長鄭明典在臉書發文指出，這次PM10偏高，戴口罩有幫助。「北部和金馬的主要物染物是PM10，這是中國沙塵影響的特徵，PM10會帶來比較高的落塵量，室內環境會好很多。」

今日環境部發布空品提醒：環境部提醒觀音地區、馬祖地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、宜蘭地區、花蓮地區、馬公、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

高雄市環保局表示，空氣中分布著許多物質，其形態可分為固態、液態或氣態等等，就一般而言，粒徑小於10微米（μm）的粒子稱之為PM10，而粒徑小於2.5微米（μm）則為PM2.5。

落塵：指無法長期漂浮於空氣中，會逐漸沈降的顆粒，粒徑約在100微米（μm）以上。

總懸浮微粒（TSP）：指粒徑在10微米（μm）以上之粒狀污染物，可被人體纖毛和黏液過濾，較難以通過鼻子和咽喉。

懸浮微粒（PM10）：指粒徑在10微米（μm）以下之粒狀污染物，又稱為「可吸入懸浮粒子」，可以穿透鼻腔的屏障到達喉嚨。

細懸浮微粒（PM2.5）：指粒徑在2.5微米（μm）以下之粒狀污染物，又稱為「細懸浮微粒」，更易吸附有毒害的物質。由於體積更小，PM2.5具有更強的穿透力，可穿透肺部氣泡，直接進入血管中隨著血液循環全身。

國健署建議，可從日常生活中儘量避免燃燒行為產生PM2.5暴露，並減少耗能行為以降低PM2.5排放，從食、衣、住、行、育、樂開始行動，一起抗PM2.5保護健康愛地球：

食：多選擇水煮、清蒸方式烹調的食物，可以減少PM2.5暴露，烹煮時應開啟抽油煙機；少吃燒烤食物。

衣：多選擇天然纖維材料或環保衣物；少穿石化原料製成之化學合成纖維衣物。

住：多綠化環境、節約用電；少吸菸。

行：多搭乘公共運輸工具或騎腳踏車、健走；少汽機車廢氣排放及消耗能源。

育：多瞭解空氣污染及自我防護知識；少紙張浪費，可使用再生紙或電子化。

樂：多參與環保活動、宣導環保祭拜方式；少焚香、燒紙錢，可減量、集中焚燒並使用環保炮竹。

此外，民眾可隨時注意行政院環保署空氣品質監測網訊息，國民健康署也針對空氣品質不良情形，提供民眾以下自我保護3策略。

建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露（口罩應儘可能與臉部密合）。

應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

