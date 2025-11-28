健康網》補維生素D沒效？ 醫：基因、日照不足都可能讓吸收打折

補維生素D沒效？專家建議，每天接觸自然光10-20分鐘，效果會更好；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾覺得奇怪，為什麼同樣補維生素D，自己的效果卻比別人差？桃園文新診所院長戴曉芙指出，研究發現除了基因之外，常見原因也會讓效果打折，包括長時間待在室內造成日照太少、空腹吃或搭配油脂太少、體脂偏高、長期缺乏，與基礎濃度太低等。他建議，每天接觸自然光10-20分鐘，效果會更好。

戴曉芙在粉絲專頁「Dr.戴曉芙丨耳鼻喉 x 生活醫學觀察所」發文分享，不少民眾每天都準時補維生素 D，血中濃度卻始終升不上去；有人只是偶爾補一下，數值就達標。同樣的劑量、同樣的習慣，效果卻差這麼多。其中一項關鍵，就在於身體的基因設定不同。

請繼續往下閱讀...

戴曉芙說明，每個人細胞裡都有一個「維生素D受器」，它負責讓維生素D在體內發揮作用。這個受器的基因型不同，反應效率也會不同。有些人靈敏，補一點就能有效利用；有些人反應較慢，需要較高濃度才能達到相同效果。這是身體天生的差異，不代表哪一種比較健康。

研究發現，只要劑量足夠、吸收條件正確，多數人都能順利提升維生素D濃度，並讓身體發揮保護作用。

補維生素D發揮效益4法

為了讓補D能發揮更好效益，戴曉芙建議民眾，不妨從以下4法做改善：

●每天接觸自然光：10–20分鐘戶外活動就能啟動身體合成維生素D的功能。

●與含油餐一起吃：維生素D為脂溶性，與油脂同食吸收更好。

●劑量要夠，也要安全：一般成人維持800–1000 IU/天；缺乏者或吸收較差者1000–2000 IU/天（需要進一步經過醫師評估）。

●觀察反應：補充2–3個月後若數值仍偏低，應請醫師評估吸收與劑量。

戴曉芙總結，穩定曬太陽、搭配飲食、持續補充等小動作，正是讓身體維持免疫平衡的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法