健康網》健檢滿江紅不是吃太多 營養師點破護心關鍵

專家建議，至少一餐以蔬菜為主，搭配豆類或魚類，加少量橄欖油，主食選全穀類，可以降低心血管風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾明明吃得清淡、努力運動，健檢報告卻還是紅字滿滿，不知不覺拉高心血管風險。營養師薛曉晶引述研究指出，問題往往不只是「吃太多」這麼簡單，而是日常的生活節奏同時失衡所致，不妨從每日一餐「地中海餐盤」原則、每天多500步等「護心生活節奏」著手調整，掌握護心關鍵 。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，不少民眾為了守住心血管健康，不只平日便當只敢吃半碗飯、醬料也盡量少加，但是成效仍不彰，健檢報告卻還是紅字滿滿，醫師甚至開始提到「代謝症候群」、「心血管風險」。她分析9個常被忽略的生活習慣，正是健康亮紅燈的關鍵：

請繼續往下閱讀...

1.飲食構成不佳，你可能只減少了食量，卻沒有替換成真正「護心」的健康食物。

2.運動量不足或不規律，只在假日「一次爆量」運動，反而讓血管難以適應。

3.每天長時間坐著，缺乏足夠的日常活動與步行。

4.吸菸或長期暴露於二手菸環境。

5.睡眠作息混亂，睡眠時間忽多忽少，品質也不佳。

6.長期承受過高壓力，身心長期緊繃，讓血管也跟著「壓力山大」。

7.未能充分理解地中海飲食的益處。

8.缺乏阻力訓練。

9.忽略健康生活模式的「組合拳」效益。

薛曉晶提到，《BMJ》於2023年發表的統合分析，比較了7種常見飲食法，結果驚人地發現，對較高心血管風險族群而言，地中海飲食與低脂飲食在降低重大心血管事件及死亡率方面表現最為出色。以中度風險族群為例，若能堅持遵循地中海飲食5年，每1000人中可減少17人死亡。這意味著，不妨讓蔬菜、水果、全穀類、豆類、堅果、魚類和橄欖油成為餐盤上的主角，而紅肉、加工食品和精製糖則退居配角。

同時，哈佛團隊在《American Journal of Preventive Medicine》於2022年發表的長期追蹤研究也指出，若能同時實踐6項健康生活型態（包括不吸菸、維持健康體重、規律運動、健康飲食、適度飲酒與足夠睡眠），心血管疾病的發生風險，可以比完全沒有健康習慣的人下降約83%。

薛曉晶從諸多研究中，歸納了「護心生活節奏」做法：

●每天一餐地中海餐盤，至少一餐以蔬菜為主，搭配豆類或魚類，加少量橄欖油，主食選全穀類。

●每週累積150分鐘有氧活動，將每週150分鐘的目標，拆解成「每天20-30分鐘的快走、騎腳踏車或跳舞。

●每週2次阻力訓練，在家中利用自身體重，進行深蹲、推牆伏地挺身或彈力帶划船等動作，每次持續15-20分鐘。

●每天多走500到1000步，不必一下子追求1萬步的目標，先從你原有的基礎上，每天多走500-1000步。

●訂出明確戒菸計畫，吸菸是最重要的心血管危險因子之一，戒菸一年，心血管風險約可減半。

●固定作息，睡滿7到9小時。

●每天3到5分鐘紓壓時間，深呼吸、伸展、冥想或靜靜喝杯熱茶，都能降低壓力。

●慢性病患者先諮詢醫療團隊，有三高、腎臟病或正在服藥者，調整飲食與運動前務必與醫師、營養師討論。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法