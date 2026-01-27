自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》美國全球衛生戰略轉彎 林世嘉：台灣正站在關鍵位置

2026/01/27 19:05

美國於1月22日正式宣布退出世界衛生組織（WHO），衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neil）更批評WHO在對抗疫情上的失職。圖為示意圖。（路透）

美國於1月22日正式宣布退出世界衛生組織（WHO），衛生部副部長歐尼爾（Jim O’Neil）更批評WHO在對抗疫情上的失職。圖為示意圖。（路透）

〔健康頻道／綜合報導〕美國退出世界衛生組織（WHO），財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，台灣則應爭取成為美國在亞太區域的「影響力放大器」，協助美國推動其重視透明度、效率與成果導向的全球衛生策略。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在美國正式退出WHO後強調，此舉是回應世衛在COVID-19疫情期間的失職；美國衛生部副部長歐尼爾（Jim O'Neill）也說，WHO在2019年時對於台灣的早期疫情示警視而不見，假裝台灣不存在，導致錯失防疫先機。歐尼爾指出，忽略台灣警示、讚揚中國封城等具爭議的作法，顯示美國對現行WHO的治理與決策模式已不再有耐心，並全面轉移原本用於WHO的資源；世界衛生組織總幹事譚德塞發布聲明，世界衛生組織執行委員會將於2月2日的例行會議進行討論，並在2026年5月的世界衛生大會年度會議正式審議。

衛福部常務次長莊人祥指出，雖然台灣並非WHO會員國，但始終善盡全球防疫責任；同時提到COVID-19期間，WHO忽略台灣提出的專業提醒，他直言：「世界衛生組織忽略台灣提出的箴言，是對全世界的損失。」

美國正式宣布退出世界衛生組織（WHO）。財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，台灣應積極成為美國全球衛生政策和醫藥品供應鏈在亞太區域的關鍵伙伴。（資料照）

美國正式宣布退出世界衛生組織（WHO）。財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，台灣應積極成為美國全球衛生政策和醫藥品供應鏈在亞太區域的關鍵伙伴。（資料照）

林世嘉指出，回到長期推動參與WHO的台灣，美國退出並不意味著應就此放棄參與WHO、世界衛生大會（WHA）和各種WHO下的技術性機制。事實上，她認為，即使在2025年美國宣布退出WHO後，美國國務卿等高階官員也仍支持台灣取得WHA觀察員身分。

美國退出WHO、以及其在全球衛生政策的轉向。林世嘉剖析指出，從2024與2025年美國發表的全球衛生策略（Global Health Strategy）中，可觀察到美國正從多邊合作轉向雙邊協議，並要求受援國必須提升治理透明度、提出更具體成果，並讓資源能真正投入到第一線工作中，以真正改善民眾的健康福祉。

林世嘉建議，應推動定期的台美衛生政策對話、人才培訓、經驗與知識交流等，並擴及更多合作國家，協助美國推動其重視透明度、效率與成果導向的全球衛生策略。

另外，台美完成關稅協定，台灣學名藥及原料藥均取得了輸美零關稅的成果，林世嘉指出，此協定為雙方的醫藥供應鏈合作打下基礎。對於政府近期推動的「國家藥物韌性整備計畫」，其目的在強化國產醫藥品的製造能力以因應全球藥品短缺、地緣政治及氣候變遷等重大風險。

林世嘉樂觀地表示，若能妥善利用法規、治理等關鍵優勢，將台灣打造為穩定的醫藥品供應鏈節點，則更能助力我國成為美國全球衛生政策和醫藥品供應鏈在亞太區域的關鍵伙伴。

