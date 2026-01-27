自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

罹患這癌症當成「中樂透」 全台年新增5000例 女比男多

2026/01/27 19:42

甲狀腺癌的診斷治療需要多專科團隊合作，早發現早治療是最好的策略。（彰基提供）

甲狀腺癌的診斷治療需要多專科團隊合作，早發現早治療是最好的策略。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據衛福部最新資料顯示，甲狀腺癌名列十大癌症發生率第7位，每年平均新增5000例，女性約為男性的3倍之高，其中最常見的是乳突細胞癌，佔80％以上，診斷只需簡單的超音波導引細針穿刺，早發現早治療，手術以後幾乎都會痊癒。

當患者罹患癌症時內心承受極大的恐懼，因此有經驗的醫師除了對治療癌症以外，還要安慰患者脆弱的心靈。醫學中心彰化基督教醫院總院院長陳穆寬，在門診告知患者罹患甲狀腺癌的時候，常常會安慰他們「就當成得了樂透」患者在經過解釋以後通常也會破涕為笑。

陳穆寬最近收治1名38歲年輕女患者，說明早期發現的重要性。該患者健檢發現甲狀腺0.5公分的小結節，超音波導引細針抽吸細胞學檢查確診為癌症，因為發現的早，手術時得以保留對側甲狀腺，手術後1天出院。他說，患者術後完全不需要後續治療，為了安慰患者，他半開玩笑比喻說，發現這種早期的癌症，真的像是中樂透一樣。

陳穆寬強調早期發現的重要性，因為若發現太晚，甲狀腺癌侵犯神經或氣管，手術不僅要切除腫瘤、聲帶整形，還需要進行頸部淋巴廓清手術，必要時甚至需要切除部分氣管、氣管修補重建等，定期檢查及早發現，絕對是最好的策略。

彰基智慧精準甲狀腺癌中心主任醫師謝明妤指出，隨著醫療的進步，甲狀腺內視鏡手術達到微創效果，大幅減少傷口大小與術後恢復時間，很多愛美的患者用達文西手術，完全看不到傷口。

謝明妤表示，陳穆寬是世界知名的頭頸癌專家，從醫近30年來手術已經超過6萬例，頭頸癌的困難手術也超過1萬例，甲狀腺癌的手術算是不困難的，幾乎都在1小時內完成，比艾力克斯・霍諾德徒手攀登台北101還快。不管是初期甲狀腺癌或是末期甲狀腺癌侵犯神經及氣管的複雜病例，經由陳穆寬之手都能夠處理得當，讓醫界嘆為觀止！

