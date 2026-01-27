春節年假找藥局有解！ 想諮詢藥師一鍵查詢

春節連假將至，藥師公會全國聯合會建議，民眾可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，掌握附近藥局資訊。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節連假將至，許多民眾最怕的不是年菜吃太多，而是半夜發燒、肚子痛，卻發現附近藥局都沒開門。藥師公會全國聯合會今（27日）指出，每到春節，都會接到大量民眾詢問哪裡可以買藥、哪裡有藥師可諮詢，「找得到藥局」已成為春節用藥安全的重要關鍵，建議民眾可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，掌握附近藥局資訊。

藥師公會全國聯合會發言人黃彥儒表示，春節期間天氣變化大、聚餐頻繁，加上部分醫療院所休診，感冒、腸胃不適、慢性病藥品不足等情況往往集中出現，但真正讓人焦慮的，往往是「不知道哪裡還買得到藥」，因此每到年節，都會接獲許多民眾詢問「哪裡還有藥局開」、「哪裡可以找藥師」。

為協助民眾快速掌握藥局營業資訊，黃彥儒說，民眾可透過「健保快易通」App查詢特約藥局營業情形，只要開啟App，依序點選「醫療查詢」、「就醫院所查詢（清單）」並選擇「特約藥局」，即可查看附近藥局名單與回報的營業時段。

黃彥儒也提醒，健保快易通所顯示的營業資訊，為藥局事前回報資料，實際營業情形仍可能因人力調度或臨時狀況有所變動，建議民眾查詢到藥局後，出發前先撥電話確認，再前往較為保險。

除了民眾需求，藥局權益也需留意。藥師公會全國聯合會提醒，全國藥局若欲適用115年度全民健康保險春節加成獎勵方案，須於健保資訊網服務系統（VPN）登錄春節開診或調劑時段資訊，登錄期限為2月6日（五）前，未完成登錄者將無法核付相關加成獎勵，呼籲藥局務必及早完成登錄，以免影響自身權益。

