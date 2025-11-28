健康網》暖氣惡化敏感肌 乾癢好難受？專家2招調理

敏感肌膚質者在吹暖氣時，容易感到乾燥。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員郭貞君深談如何維持肌膚濕潤。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣漸漸變冷，待在溫暖的室內確實是許多人的幸福選擇；在容易濕冷的台灣是如此，在其他氣溫經常掉到零下的國家也一樣。不過，敏感肌或乾燥肌的朋友卻可能遇到「臉部越吹越乾」、「保養品越擦越脫屑」困擾，甚至出現緊繃、刺癢與泛紅等不適症狀。中華民國美容醫學醫學會護理小組召集委員郭貞君分享有效的肌膚修護與預防方法。

暖氣房：皮膚乾燥大戰場

暖氣讓室內溫暖舒適，但溫度升高會使空氣能容納的水氣增加，結果讓相對濕度下降。暖風讓環境變得乾燥就是你「感覺舒適乾爽」的原因。加上秋冬時節皮膚油脂分泌本就下降，鎖水能力因此減弱；如果肌膚屏障不穩定，長時間在低濕度的暖氣房內，表層水分快速蒸發，便會出現乾癢與脫屑。此時要是忽略正確修復屏障的重要性，即便頻繁使用產品也難以避免水分快速流失，保濕效果自然大打折扣。

暖氣房中的常見肌膚傷害

郭貞君提醒，敏感肌與酒糟肌本質上都是屏障功能受損造成的慢性發炎，面對暖氣環境主要有以下症狀：

1. 緊繃與脫屑：水分流失造成角質層缺水，角質層板鬆散脫落，皮膚乾燥緊繃。

2. 血管敏感反應：屏障損傷使真皮微血管更易受空氣污染及濕度變化影響，出現泛紅、擴張、刺癢。

3. 粉刺與痘痘：乾燥角質栓堵塞毛孔，暖氣又使皮脂與汗水分泌增加，結果就是外衝堵塞的小紅疹及青春痘。

自我保護：三大核心思路

郭貞君建議三個自我保護的核心思路：

1. 維持適當室內濕度：利用加濕器或擺一盆水，將室內濕度保持在50%至60%，這是人體最舒適範圍。同時避免暖氣直吹臉部，減少水分因氣流加速蒸發。

2. 減少熱水洗浴與摩擦刺激：避免高溫水、鹼性皂及用力搓揉。衣物不宜緊身，以免輕微出汗與緊身摩擦造成皮膚傷害。

3. 避免刺激性保濕成分：秋冬皮膚敏感，選擇保濕產品時避開香料、羊毛脂及自製蘆薈等高致敏成分，降低刺激性皮膚炎風險。

屏障修復：補水與鎖水兩步驟

郭貞君強調，終究肌膚屏障才是鎖水關鍵，也是人體對抗外界刺激的首要防線。幫助肌膚屏障自我修復，郭貞君提出3建議：

1. 補水：先用清水輕拍肌膚，再用低刺激且成分單純的透明質酸（玻尿酸）、納豆萃取、神經醯胺或菸鹼醯胺等凝膠或凝露幫助角質層迅速補水。

2. 鎖水：趁肌膚仍濕潤時，盡快塗抹乳霜或油脂形成鎖水保護膜，防止水分流失並促進屏障修復。初期可以選用質地輕盈且經臨床安全監測的油脂，皮膚屏障漸穩後也可以加入較為厚重的油膏，以減少塗抹頻率。

最後，郭貞君護理師再三提醒，別忘了環境濕度也是隱藏的護膚關鍵。適度使用加濕器提升濕度，但避免過度悶濕產生衣物摩擦，才是保持肌膚健康的關鍵。

