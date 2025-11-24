限制級
網紅藥師胡廷岳販售處方「瘦瘦筆」 記者實測私訊回覆可購買
〔台北訊〕網紅「減藥藥師」胡廷岳目前掛名於台北市林森北路沛久藥局，私下販售「瘦瘦筆」等處方用藥。台北市立聯合醫院忠孝院區內分泌及新陳代謝科主任陳春森解釋，如猛健樂等瘦瘦筆藥品，應需醫師開立處方才可調劑給病人。而台北市衛生局在接獲民眾陳情後，於10月23日前往該藥局稽查，查獲藥局確實販售醫師處方藥品等情形，依藥師法共開罰6萬元罰鍰。對於裁罰狀況回應，藥局在官方Line帳號已讀不回，致電到藥局詢問回覆，藥師助理表示，上個月衛生局稽查時，瘦瘦筆數量並沒有問題，也強調藥局接獲處方才會提供藥物，並沒有非法販售處方藥物。
台北市衛生局表示，沛久藥局未經醫師開立處方，擅自販售供應須由醫師處方藥品，及查獲開架式陳列醫師處方藥品，違反藥事法第37條第1項及第50條第1項規定，依藥事法第92條及第93條分別裁處該藥局3萬元，合計裁罰6萬元罰鍰。
記者於10月22日私訊沛久藥局官方Line帳號，問是否可以購買猛健樂，無附上處方，藥局立即回覆可以購買，並推薦其他處方用藥，也說可轉帳或是現場Line Pay。10月23日衛生局開罰後，記者今下午再私訊Line，藥局說會確認是否仍有猛健樂存貨。
陳春森說明，根據《醫療法》，醫師需親自診療，並開立一次的處方箋，才可領取藥物。他解釋，正常診療流程應先看腰圍是否超過80公分，並檢查是否因甲狀腺、類固醇或是糖尿病病史體重才增加，也需抽血檢查。他也表示，「瘦瘦筆」絕對不是無害的藥，且減重太多不是完全減脂，也可能減少肌肉量，導致肌少症恐致骨折。而女性若BMI值太低可能會罹患芭蕾舞症，導致停經等狀況。
