健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

一家7口5人狂咳、發燒 竟是B流＋黴漿菌肺炎「包牌」

2026/02/25 16:40

陳德慶醫師強調，春節群聚感染，「一人染病，全家淪陷」的狀況十分常見，平時要養成勤洗手、戴口罩與保持室內通風的習慣。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（亞大醫院提供）

〔記者陳建志／台中報導〕 春節年假甫結束，呼吸道感染個案攀升，台中一名護理師剛開工，就出現狂咳、發燒、全身痠痛等症狀，家中7人更有5人上演同樣戲碼，連9個月大女嬰都咳到「連牛奶都不喝」，經檢查發現原來是同時感染B型流感與黴漿菌肺炎，形成雙重夾擊，導致病情加劇；醫師呼籲，一旦出現呼吸急促、嘴唇發紫或精神萎靡等情形，務必立即就醫。

亞洲大學附屬醫院兒科醫師陳德慶表示，近期門診明顯觀察到年節過後呼吸道感染個案攀升，尤其過年期間親友頻繁往來，開工後學校也陸續開學，病毒容易透過飛沫與接觸迅速傳播，一旦在密閉空間近距離互動，極可能就會形成群聚感染，其中就包括黴漿菌、流感、呼吸道融合病毒、腸病毒等呼吸道病菌。

以黴漿菌肺炎為例，陳德慶指出，黴漿菌屬於非典型病原菌，全年皆可能發生，但在季節交替與氣溫變化明顯時較為活躍，好發於學齡兒童與青少年，近年也逐漸出現在幼兒族群，由於黴漿菌感染初期症狀較不明顯，多為持續乾咳與低燒，因此也被形容是「會走路的肺炎」，咳嗽時間可能長達兩至三週，甚至出現咳到嘔吐或胸悶情形。

陳德慶指出，一旦此時延誤就醫病情惡化，又遭到流感病毒破壞呼吸道黏膜後，形成混合感染，患者就會出現反覆高燒與劇烈咳嗽症狀，夜間症狀尤為嚴重，以患者為例上月開始有家人出現咳嗽，過年期間全家人導致陸續被感染，「一家7口有5人中鏢」，就醫檢驗才發現原來是B型流感與黴漿菌肺炎，大嘆：「連買彩券都沒這麼好運」！

陳德慶提醒，B型流感症狀多半來得又急又重，包括突發性高燒、全身痠痛、畏寒、頭痛與明顯倦怠，幼童可能表現則為精神不佳、食慾下降甚至嘔吐，又以5歲以下幼兒、65歲以上長者、孕婦與慢性病患者屬於高風險族群，若未及時治療，可能併發肺炎或中耳炎。

陳德慶強調，「一人染病，全家淪陷」的狀況十分常見，平時要養成勤洗手、戴口罩與保持室內通風的習慣，家中若已有患者，則應盡量分房休息、避免共用餐具與毛巾，才能減少病毒擴散。

