健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》沒三高卻心肌梗塞？醫警：小心脂蛋白（a） 作亂 預防4要

2026/02/25 15:17

專家表示，脂蛋白（a）是個不易察覺卻重要的心血管危險因子， 它主要由遺傳決定，過高會增加冠心症與中風的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，脂蛋白（a）是個不易察覺卻重要的心血管危險因子， 它主要由遺傳決定，過高會增加冠心症與中風的風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數民眾為免釀心血管疾病風險，會特別關心低密度膽固醇（LDL，俗稱壞膽固醇）。然而，東元綜合醫院心臟內科醫師林育伸卻提醒，了解自己的血脂不能只看 LDL，別讓脂蛋白（a）成為隱藏的心臟殺手，這個數值若偏高，恐增加罹患冠心症、腦中風等動脈粥樣硬化相關疾病的風險。

什麼是脂蛋白（a）？林育伸在東元綜合醫院網站指出，多數人都知道 LDL 被稱為「壞膽固醇」，會增加心血管疾病風險，但其實還有一種常被忽略、卻同樣重要的脂質指標：脂蛋白（a），又稱 Lp（a），它是血液中一種特殊的脂質運輸顆粒，其結構類似於「低密度脂蛋白（LDL）」，但多了一個名為 apolipoprotein（a） 的蛋白質附著在外層。這個附加的蛋白讓 Lp（a） 具有更強的「致動脈硬化」與「促凝血」特性。

這意味著，脂蛋白（a） 具兩種危險特質：1. 促進膽固醇堆積在血管壁上， 形成動脈粥樣硬化斑塊，2. 增加血栓形成的機率 ， 可能導致血管阻塞。這兩種作用，正是冠心症的主要成因。

脂蛋白（a）偏高3因素

林育伸說明， 大量研究證實，脂蛋白（a）濃度越高，發生冠心症的風險越大。其危險程度可與高 LDL、吸菸或高血壓相當。它會加速血管內膜發炎與斑塊形成；使血栓不易分解，與其他危險因子疊加（例如糖尿病、高血壓、高 LDL），使心血管風險呈倍數增加。更要注意的是，尤其對那些年紀輕、沒有明顯三高問題卻發生心肌梗塞的患者，脂蛋白（a） 偏高往往是背後的「隱形元凶」。

林育伸分析，脂蛋白（a） 的濃度不會隨年齡變化太大，也不太受飲食、運動或減重影響。這讓它成為一個相對「固定」的風險因子。造成脂蛋白（a）偏高的主要原因包括：

●家族遺傳：如果父母其中一方脂蛋白（a）高，子女也很可能有相同情況。

●某些疾病影響：如腎臟疾病、甲狀腺低下等，可能使脂蛋白（a） 升高。

●種族差異：部分族群（例如非洲裔）平均值較高。

民眾應該如何檢測脂蛋白（a）？林育伸提及，脂蛋白（a）的檢測只需抽血即可，並不需要空腹。一旦 有早發性冠心症或中風家族史的人，又或是年輕就發生心血管疾病、卻找不到明顯危險因子的患者等族群，可以考慮檢測。通常，超過 50 mg/dL（約 125 nmol/L）則屬於高風險。

日常生活建議

林育伸強調，雖然脂蛋白（a）難以靠生活方式改善，但良好的生活習慣仍是心臟健康的基礎，他建議民眾不妨經由以4件事避免心血管事件風險：

1.均衡飲食：多攝取蔬果、全穀、魚類與堅果，少吃加工、高脂、高糖食物。

2.規律運動：每週至少 150 分鐘中等強度活動（如快走、游泳、騎車）。

3.維持理想體重與腰圍

4.定期健康檢查，尤其有家族史者更應早期篩檢。

林育伸總結，脂蛋白（a）是個不易察覺卻重要的心血管危險因子，過高會增加冠心症與中風的風險。 雖然目前缺乏特效藥物能直接降低 ，但透過檢測、了解自身風險，並搭配良好的生活習慣與醫師指導下的藥物治療，仍能有效預防心血管疾病發生。

