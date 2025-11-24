5國醫師前進偏鄉醫療 先訪北榮新竹分院

外籍醫師們參訪北榮新竹分院智慧病房。（北榮新竹分院提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕台北榮民總醫院新竹分院今（24）日跟總院教學部合作舉辦「國際醫師偏鄉醫療參訪」，邀請來自菲律賓、新加坡、韓國、香港、越南等國的受訓醫師走入新竹的偏鄉，了解偏鄉醫療照護現場、醫院設備以及在地社區醫療運作方式，展現北榮新竹分院長年深耕的偏鄉醫療教育成果。

台北榮總團隊先在門診大廳設置「民眾 AI 體驗區」迎賓，包含：肌力反應測試、AI生活急救情境以及虛擬情境互動，吸引在場者參與。同步還展示 EDU 教育教學系統、SDM 共同決策系統以及「自救大師」AI教具，讓院內醫事同仁實際操作並體驗新式教學系統於臨床場域的應用。

北榮新竹分院院長陳曾基說，2023年起他們跟國立清華大學學士後醫學系合作推動「社區與偏鄉醫療實務課程」，並陸續承接全台公費醫學生偏鄉醫療參訪計畫，近年來已接待近百名學生。多年與清華後醫、台大與陽明交大公費醫學生計畫合作，更逐步形成具在地化特色的偏鄉醫療教學模式，今年首次向外籍醫師呈現「跨國版的偏鄉醫療教學架構」。

國際醫師團隊今天參訪北榮新竹分院的智慧病房、高壓氧中心、日照中心、精神復能庇護工場以及智能實驗室，並走訪北埔老街與北埔衛生所，實際了解偏鄉臨床設備、公共衛生職責、初級照護流程與在地社區運作。

