癌症止痛未必非嗎啡不可 放射線治療+癌症深層熱治療有望取代嗎啡

78歲阿公（中）謝謝中醫大新竹附依放射腫瘤科主任郭于誠（左）幫忙他擺脫癌症的劇痛，提升了生活品質。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名78歲阿公因攝護腺癌合併全身骨轉移，癌症帶來的全身劇痛讓他連被輕碰皮膚都會疼痛，每天須仰賴嗎啡才行，幾乎無法入睡。中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠跟阿公溝通後，改採放射線治療跟癌症深層熱治療，經3個月就順利擺脫嗎啡，原須坐輪椅才能出門看診的阿公，現在可以自己走入診間，甚至停止熱治療迄今滿3個月了也都不再需要嗎啡或其他藥物止痛，單純定期回診追蹤即可。

郭于誠說，嗎啡是透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到止痛的目的，但嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，臨床上癌症患者常隨病情進展而須漸漸提高用量，但也因此會出現頭昏、嘔吐以及便秘的困擾；癌症熱治療的原理則是透過13.56Mhz的電磁波產生39～43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。

78歲的阿公（右）曾因癌症劇痛到無法安睡，經中醫大新竹附醫放射腫瘤科主任郭于誠（左）治療後，現只要定期回診追蹤。（記者黃美珠攝）

臨床結合嗎啡、放射治療以及癌症深層熱治療來止痛，雖非所有患者都有一定的效果，但是只要是對放射治療或深層熱治療有效果的患者，就會有機會減低甚至停用嗎啡，進而減少藥物帶來的副作用。

以前述阿公為例，他3年前經其他醫院確診罹患攝護腺癌，經治療後病況穩定，但是後來復發且癌細胞轉移到全身骨頭等，併發其他症狀且全身劇痛，經使用各種抗癌藥物與嗎啡治療不見改善，今年7月初改求診郭于誠後，決定改採前述放射線與癌症深層熱治療來改善，他不僅在治療3天後就能一覺到天亮，1週後可下床走路，2週後能自己上下樓梯，親友們都非常驚喜。

中醫大新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠說，癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物療效的效果，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需治療後再由醫師評估。（記者黃美珠攝）

