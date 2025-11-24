自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症止痛未必非嗎啡不可 放射線治療+癌症深層熱治療有望取代嗎啡

2025/11/24 10:22

78歲阿公（中）謝謝中醫大新竹附依放射腫瘤科主任郭于誠（左）幫忙他擺脫癌症的劇痛，提升了生活品質。（記者黃美珠攝）

78歲阿公（中）謝謝中醫大新竹附依放射腫瘤科主任郭于誠（左）幫忙他擺脫癌症的劇痛，提升了生活品質。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名78歲阿公因攝護腺癌合併全身骨轉移，癌症帶來的全身劇痛讓他連被輕碰皮膚都會疼痛，每天須仰賴嗎啡才行，幾乎無法入睡。中國醫藥大學新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠跟阿公溝通後，改採放射線治療跟癌症深層熱治療，經3個月就順利擺脫嗎啡，原須坐輪椅才能出門看診的阿公，現在可以自己走入診間，甚至停止熱治療迄今滿3個月了也都不再需要嗎啡或其他藥物止痛，單純定期回診追蹤即可。

郭于誠說，嗎啡是透過抑制中樞神經系統的u-類阿片受體，提高神經對疼痛的感受與敏感度來達到止痛的目的，但嗎啡無法控制癌細胞的生長與破壞，臨床上癌症患者常隨病情進展而須漸漸提高用量，但也因此會出現頭昏、嘔吐以及便秘的困擾；癌症熱治療的原理則是透過13.56Mhz的電磁波產生39～43度C高熱來破壞癌細胞、改善腫瘤微環境，進而達到疼痛控制的效果。

78歲的阿公（右）曾因癌症劇痛到無法安睡，經中醫大新竹附醫放射腫瘤科主任郭于誠（左）治療後，現只要定期回診追蹤。（記者黃美珠攝）

78歲的阿公（右）曾因癌症劇痛到無法安睡，經中醫大新竹附醫放射腫瘤科主任郭于誠（左）治療後，現只要定期回診追蹤。（記者黃美珠攝）

臨床結合嗎啡、放射治療以及癌症深層熱治療來止痛，雖非所有患者都有一定的效果，但是只要是對放射治療或深層熱治療有效果的患者，就會有機會減低甚至停用嗎啡，進而減少藥物帶來的副作用。

以前述阿公為例，他3年前經其他醫院確診罹患攝護腺癌，經治療後病況穩定，但是後來復發且癌細胞轉移到全身骨頭等，併發其他症狀且全身劇痛，經使用各種抗癌藥物與嗎啡治療不見改善，今年7月初改求診郭于誠後，決定改採前述放射線與癌症深層熱治療來改善，他不僅在治療3天後就能一覺到天亮，1週後可下床走路，2週後能自己上下樓梯，親友們都非常驚喜。  

中醫大新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠說，癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物療效的效果，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需治療後再由醫師評估。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附設醫院放射腫瘤科主任郭于誠說，癌症熱治療具有殺死癌細胞與促進抗癌藥物療效的效果，但並非所有患者都能達到一樣的目標，仍需治療後再由醫師評估。（記者黃美珠攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中