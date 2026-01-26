自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

上腹痛潛藏多樣疾病 腹部超音波、胃鏡揪病灶

2026/01/26 05:30
上腹痛潛藏多樣疾病 腹部超音波、胃鏡揪病灶

▲上腹痛未必是胃痛，應經醫師問診後，才能做判斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／吳丞斌）

文／吳丞斌

「上腹痛」是腸胃科門診最常見的主訴症狀。有趣的是，病患踏入診間的第一時間，通常不是說上腹痛，而是直接喊「醫師，我胃痛」。大眾習慣將胃部位置的疼痛通稱為胃痛，但事實上，上腹部疼痛的常見原因並不只有胃炎或胃潰瘍，還有可能是膽結石或十二指腸潰瘍在作祟。

在門診遇到上腹痛的患者，醫師會先透過問診與理學檢查得到初步診斷及治療。

可能是膽結石或十二指腸潰瘍

若需進一步確診，醫師常會安排「腹部超音波」或「胃鏡」檢查。其中，腹部超音波能確認是否有膽結石，並觀察有無合併膽囊炎或膽管阻塞；胃鏡則能精準評估胃炎、胃潰瘍及十二指腸潰瘍的嚴重度，同時藉由胃鏡切片或快速尿素酶測試，排除幽門桿菌感染的可能性。

心肌梗塞也可能是潛在原因

值得注意的是，上腹痛的原因具有高度多樣性，其他潛在原因還包括：帶狀疱疹、胰臟炎、肝癌、胰臟癌、胃癌，甚至是心肌梗塞或腹主動脈剝離。

以帶狀疱疹（皮蛇）為例，初期皮膚不一定有病灶，常在疼痛幾天後才出現疱疹，這大幅增加了醫師早期診斷的困難度。而針對胰臟炎、肝癌與胰臟癌的第一線評估，仍需依賴腹部超音波；胃癌則需透過胃鏡切片確認。最需警惕的是心肌梗塞與腹主動脈剝離，這類內科急症需要醫師盡早判斷，是否有轉診後送的急迫性。

正因為「上腹痛」的臨床表現變化萬千，醫師會針對個人狀況給予不同的檢查建議，有時甚至需要透過門診追蹤，才能讓病灶現形。

所以，下次若因上腹痛就醫，請先別急著要求醫師安排胃鏡，而是配合醫師問診，完整告知身體症狀和疼痛細節。唯有醫病充分溝通，才能盡快精準找到病因，對症下藥。

（作者為中國醫藥大學附設醫院健康醫學中心主治醫師）

