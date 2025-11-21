健康網》社區藥局如何轉型 「健康台灣2030」論壇說分明

鄰近健康創辦人暨中康生醫董事長趙國鈞，榮獲品牌領航獎。（鄰近健康提供）

〔健康頻道／綜合報導〕在健保變革與市場競爭的雙重壓力下，社區藥局尋求轉型已不是選擇題，而是生存必考題。

協助社區藥局轉型的數位健康服務品牌「鄰近健康」董事長趙國鈞將於12月4日下午在「健康台灣2030」論壇，將首度揭露「社區藥局轉型在地健康中心的未來藍圖」，並攜手藥局產業領袖：台北市藥師公會、苗栗縣藥師公會、基隆市藥師公會，以及中華生技醫藥行業協會、新漢方智慧醫學研究發展學會、台北市社區銀髮族長期照顧發展協會等官方學界領袖、共同宣誓啟動這場關鍵的產業轉型革命，開創社區藥局新藍海！

趙國鈞指出，全台超過六千家社區藥局，各自努力、資源有限。「鄰近健康」APP平台整合聯盟社區藥局，把藥局與民眾的需求連起來，積極打造大健康數位平台，不僅幫助老字號藥局在現代化挑戰中更具競爭力，對新一代經營者而言，平台的數位轉型支持更是未來發展關鍵。「鄰近健康」短期目標先聯盟350家藥局，預計未來三年將擴張到1000家，發展潛力獲得半導體大老青睞投資，也計畫2027年籌備IPO進入資本市場。

同時在活動現場將設置3大體驗站，讓民眾與藥師親身體驗智慧健康的便捷服務。「智慧服務站」 引導民眾下載並體驗「鄰近健康APP」，完成任務即可領取健康隨身包，並取得居家安全評估的優先預約資格。「補助諮詢站」 則提供專業的長照輔具補助資格檢測與一對一顧問諮詢，為您規劃最適切的申請方案。而專為藥師夥伴設計的「藥局聯盟站」，將現場展示藥師版APP功能，詳盡說明加入聯盟藥局的優勢與優惠，協助藥局無痛接軌智慧服務，開創轉型新契機。

由「鄰近健康」主辦的「健康台灣2030：社區藥局轉型在地健康中心未來藍圖」論壇，將由台北市藥師公會理事長尹岱智，率先發表「醫藥網絡，啟動健康台灣新篇章」專題；接著，台灣社區藥學會常務理事「微笑藥師」廖偉呈、新北市藥師公會理事張倪芳，以及台灣生技醫療照護輔具協會理事簡大偉，將針對「社區藥局轉型升級三部曲」，分別闡述社區藥局如何以專業服務，從「數位賦能」、「服務擴展」、「安全防護」三層面升級智慧健康樞紐；鄰近健康創辦人趙國鈞董事長，也將首度揭露「社區藥局轉型在地健康中心的未來藍圖」，詳細闡述智慧健康生態系如何打造成形。同時，鄰近健康也安排「高峰對談」，邀請產官學醫代表，進行政策、產業、藥局與科技的對話。

鄰近健康攜手多名藥局產業領袖到場演說。（鄰近健康提供）

