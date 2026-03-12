健康網》天天喝排毒綠拿鐵 男子險終身洗腎 醫警告：1類人別碰

洪永祥診所院長洪永祥提醒，菠菜、香蕉、奇異果、酪梨都是鉀離子大戶，腎功能受損時，鉀離子排泄差，喝下這些食材製成的綠拿鐵不是排毒而是「下毒」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人喜歡喝綠拿鐵，認為健康又排毒，但對於腎功能已受損的人來說，卻可能成為隱形殺手。洪永祥診所院長洪永祥分享，1名腎臟病第3期的退休男子，每天飲用以菠菜、香蕉、奇異果與堅果粉打成的綠拿鐵，未料2個月後竟暈倒送醫。檢查發現，男子血鉀飆升，一度病危。雖緊急洗腎救回一命，腎功能也下滑，距終身洗腎只差一步。提醒腎功能受損者，須注意綠拿鐵使用食材，以免排毒不成反傷身。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，1名退休高階主管半年前健檢發現腎臟病第3期，因此戒掉最愛的牛肉麵，改成每天早上喝網傳「排毒聖品」綠拿鐵。食材不僅包含滿滿深綠色菠菜、香蕉、奇異果，還加上一滿勺堅果粉，認為能排掉體內毒素、軟化血管。

請繼續往下閱讀...

腎臟3期天天喝血鉀飆

洪永祥進一步提及，沒想到2個月後，男子開始覺得胸悶、心跳忽快忽慢。某天早晨喝完綠拿鐵後，突然眼前一黑暈倒。緊急送醫後發現心律不整，心跳高達每分鐘140下。此外，抽血報告除顯示腎功能急性惡化，血鉀濃度也飆到6.8mmol/L，醫生當場下達病危通知，並進行緊急洗腎。

洪永祥表示，男子醒來後滿臉驚恐，不解只是喝養生果汁，為何成了催命符？住院洗腎一週後，男子雖撿回一命，但腎功能因這次急性傷害，也從第3期滑落到第4期，距離終身洗腎只差一步。

高鉀食材綠拿鐵須當心

對此，洪永祥提醒，菠菜、香蕉、奇異果、酪梨都是「鉀離子大戶」，當腎功能受損時，鉀離子排泄不佳，喝下由這些食材打製的綠拿鐵不是排毒，而是「下毒」。此外，他表示，根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症，因此，蔬菜請務必先燙過再吃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法