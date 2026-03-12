自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天天喝排毒綠拿鐵 男子險終身洗腎 醫警告：1類人別碰

2026/03/12 06:31

洪永祥診所院長洪永祥提醒，菠菜、香蕉、奇異果、酪梨都是鉀離子大戶，腎功能受損時，鉀離子排泄差，喝下這些食材製成的綠拿鐵不是排毒而是「下毒」；示意圖。（圖取自freepik）

洪永祥診所院長洪永祥提醒，菠菜、香蕉、奇異果、酪梨都是鉀離子大戶，腎功能受損時，鉀離子排泄差，喝下這些食材製成的綠拿鐵不是排毒而是「下毒」；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人喜歡喝綠拿鐵，認為健康又排毒，但對於腎功能已受損的人來說，卻可能成為隱形殺手。洪永祥診所院長洪永祥分享，1名腎臟病第3期的退休男子，每天飲用以菠菜、香蕉、奇異果與堅果粉打成的綠拿鐵，未料2個月後竟暈倒送醫。檢查發現，男子血鉀飆升，一度病危。雖緊急洗腎救回一命，腎功能也下滑，距終身洗腎只差一步。提醒腎功能受損者，須注意綠拿鐵使用食材，以免排毒不成反傷身。

洪永祥於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，1名退休高階主管半年前健檢發現腎臟病第3期，因此戒掉最愛的牛肉麵，改成每天早上喝網傳「排毒聖品」綠拿鐵。食材不僅包含滿滿深綠色菠菜、香蕉、奇異果，還加上一滿勺堅果粉，認為能排掉體內毒素、軟化血管。

腎臟3期天天喝血鉀飆

洪永祥進一步提及，沒想到2個月後，男子開始覺得胸悶、心跳忽快忽慢。某天早晨喝完綠拿鐵後，突然眼前一黑暈倒。緊急送醫後發現心律不整，心跳高達每分鐘140下。此外，抽血報告除顯示腎功能急性惡化，血鉀濃度也飆到6.8mmol/L，醫生當場下達病危通知，並進行緊急洗腎。

洪永祥表示，男子醒來後滿臉驚恐，不解只是喝養生果汁，為何成了催命符？住院洗腎一週後，男子雖撿回一命，但腎功能因這次急性傷害，也從第3期滑落到第4期，距離終身洗腎只差一步。

高鉀食材綠拿鐵須當心

對此，洪永祥提醒，菠菜、香蕉、奇異果、酪梨都是「鉀離子大戶」，當腎功能受損時，鉀離子排泄不佳，喝下由這些食材打製的綠拿鐵不是排毒，而是「下毒」。此外，他表示，根據《Kidney International Reports》期刊研究指出，高鉀血症是腎病患者最危險的併發症，因此，蔬菜請務必先燙過再吃。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中