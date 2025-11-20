自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

拔河選手怎麼吃最有利？長庚推「拔河運動公益專冊」

2025/11/20 11:07

長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊。（長庚醫院提供）

長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊。（長庚醫院提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕長庚醫療財團法人今天（20日）發表《拔河運動員健康手冊》，正式推出全台首本以拔河運動為主題的健康公益專冊，手冊由長庚跨領域醫療團隊合作完成，內容涵蓋運動防護、運動營養、運動禁藥與運動心理四大面向，提供拔河選手與教練最實用的健康照護指南。

陳昱瑞名譽主委表示，長庚醫療財團法人自2014年起贊助景美女中拔河隊，長期陪伴選手征戰國內外，發現許多基層拔河隊在運動防護與健康照護上，仍仰賴經驗與自我摸索，缺乏系統化的專業指引，因此《拔河運動員健康手冊》就是回應基層最迫切的需求，讓每支拔河隊教練與選手有依循、有工具，也有最專業的後盾。

副院長蔡文鐘也指出，手冊從熱身、恢復、營養到用藥與心理，將醫療端的專業轉成運動現場能立即使用的語言與建議，讓防護真正走進訓練和比賽現場。長庚將免費提供《拔河運動員健康手冊》給全國拔河隊、教練、學校及運動相關單位，並同步開放電子版下載，讓運動防護資源不再受限於地域與資源差距，讓每位選手都能獲得專業照護。

手冊由長庚醫院復健科醫師、運動防護師、營養師、藥師、精神科醫師、教材設計師與社會工作師共同參與編撰，由林口長庚醫院復健部部主任陳智光醫師擔任總編輯。

陳智光醫師指出，根據長庚團隊多年照護拔河選手的資料，腰臀、腳踝、手腕及膝蓋是最常見的傷害部位，多數源於缺乏正確防護與恢復觀念。系統化整合防護與預防指引，才能讓選手狀況更穩定，運動生涯更長遠。

《拔河運動員健康手冊》內容包括運動防護，從傷後治療走向傷前預防。系統化整理常見傷害部位的成因、症狀與預防策略，導入「PEACE & LOVE」急性傷害處理原則，並提供熱身、貼紮及分階段防護建議。

第二是運動營養，便利商店也能吃出比賽力。以 60 公斤選手為例設計每日營養比例、實用餐盤指南，並提出「超商替代菜單」，幫助學生及基層選手於訓練和比賽日飲食難題。

第三是運動禁藥：用藥更安全，不再誤踩禁線。解析常見感冒藥、止痛藥與保健食品成分風險，說明用藥判斷重點與治療用途豁免（Therapeutic Use Exemptions，簡稱TUE）申請，提升選手自我保護意識。

第四是運動心理，拔河不只比力量，更比心的穩定。以「覺察–專注–接受」三階段提升心理韌性，引導選手應對自責、壓力與團隊情緒，讓賽場表現更穩定、更聚焦。

長庚醫院表示，未來將持續投入運動防護與公益行動，歡迎對於拔河運動有興趣的民眾下載手冊電子檔瀏覽

長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊。（長庚醫院提供）

長庚醫療財團法人首發拔河運動公益專冊。（長庚醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中