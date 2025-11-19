自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》老年活得愉快有秘訣 74歲醫師公開每天5習慣

2025/11/19 08:19

對長者來說，每天到戶外待一會兒，是保持健康的好習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

對長者來說，每天到戶外待一會兒，是保持健康的好習慣；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）老年醫學醫師羅珊．萊比錫（Dr. Rosanne Leipzig）專門照顧高齡患者，74歲的她經常告訴病患，變老是一種「轉變」。你如何面對生活中的這些改變，以及對它們抱持的態度，是決定晚年是否愉快、投入、有意義的最大因素。她分享讓自己更健康的每天5習慣。

萊比錫是專門照顧高齡患者的醫生，其中許多病患都在 80 歲以上，長達40多年。她在《CNBC》上指出，雖然血壓、膽固醇、血糖或體重等數據是健康的重要指標，但隨著年紀增加，它們只代表整體健康的一部分。在老年醫學中，我們會用更全面的方式來評估，也就是所謂的「5 個 M」架構：最重要的事（what matters most）、心智（mind）、行動能力（mobility）、藥物（medications）以及多重複雜性（multicomplexity）。

萊比錫歸納自己每天會做的5件事情，可以讓自己感覺更愉快：

1.動一動身體

她每天早上會做一套「向太陽致敬」的瑜伽伸展動作，讓自己醒來、讓血液開始循環。開始和教練一起訓練，並且每週去幾次健身房。令人驚訝的是，只過了幾個月，就覺得自己變得更有力量、專注力和平衡感也更好，睡眠也變得更安穩。

2.走到戶外

她每天都會逼自己到戶外待一會兒，尤其是天氣好的時候。曬到太陽能讓人的心情變好、睡得更好。即使有時候提不起勁出門，至少會到家裡的露臺、陽台，或是附近的公園走一走、坐一坐。

3.參與社區活動

多年來，她一直在猶太會堂的合唱團唱歌，也投入各種志工服務。同時也指導醫學生、在失智症患者的記憶照護課程中提供協助， 透過這些活動，認識並持續建立了跨越不同年齡層的深刻友誼。

4.使用輔具提升生活品質

她在 60 多歲時開始戴助聽器，而這帶來非常大的改變。不只聽得更清楚，也變得更有精神，因為理解別人在說什麼變得容易得多。她的許多病患拒絕嘗試助聽器，只因害怕看起來「很老」。她認為，比起無法參與對話，戴助聽器看起來反而更像「跟得上節奏」。況且，大家走在路上都戴著耳機，你的助聽器根本沒人會注意到。

5.追求的是「互相依靠」，而不是「完全獨立」

隨著年紀變大，過度依賴別人會讓人覺得自己失去主導權。但「互相依靠」的意思是：你專注在自己真正想做的事情上，並允許別人協助你完成那些事。無論是使用助聽器、拐杖，或接受一些協助，讓你能繼續住在原本的家裡，都是如此。

