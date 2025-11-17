自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》喝水有學問！ 百萬網紅提醒：補水不當可能損害健康

2025/11/17 19:24

喝水有學問，專家提醒補水不能只等口渴才喝，尤其在高溫或運動時，需提前補水並搭配電解質；圖為情境照。（圖取自freepik）

喝水有學問，專家提醒補水不能只等口渴才喝，尤其在高溫或運動時，需提前補水並搭配電解質；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕水是生命之源，但你真的知道該如何正確補水嗎？身兼百萬網紅的功能醫學專家卡洛斯·賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）指出，錯誤的喝水方式可能與完全不喝水一樣危險，保持良好水分平衡，不僅能保護心臟、腎臟，也對大腦健康至關重要。

卡洛斯·賈拉米洛近期拍攝影片分享補水的關鍵做法。他表示，不少人以為補水就是多喝水，或只在口渴時才喝。然而，喝水不只是「多」或「少」，還需要搭配電解質，才能讓水分有效進入細胞，維持身體運作。補水就像一個U形曲線，兩個極端都是有害的。

他接著說，脫水會增加血液黏稠度，心臟負擔加重，甚至可能導致休克或腎臟損傷。另一方面，若喝大量水卻缺乏電解質，如鈉、鉀、鎂，也可能引發低鈉症。症狀包括頭痛、噁心、抽筋，嚴重者可能有致命風險。

補水警訊與信號

判斷自己是否脫水或水分過多，不能只看「尿液顏色」。卡洛斯·賈拉米洛提醒，脫水警訊包括口乾、皮膚缺乏彈性、頭暈、心悸、疲倦、抽筋、便秘；水分過多警訊則為全天尿液透明、無口渴、疲倦、噁心、浮腫、頭痛等。重要的是，補水不能只等口渴才喝，尤其在高溫或運動時，需提前補水並搭配電解質。

有關於每日補水量建議，卡洛斯·賈拉米洛提到，根據體重計算，基礎水量約為每公斤體重30-35 ml，例如體重70公斤的人，每日約需2.1-2.5公升水，高溫或大量運動可提高至40-50 ml/kg。補水時分次慢慢補充：早上起床喝300-500 ml，上午再補500 ml，全天均勻分配。另外，水果、蔬菜、湯、咖啡等食物也含水，應一併計入日常補水。

卡洛斯·賈拉米洛總結，補水不只是喝水，還要補充電解質，尤其是鈉、鉀、鎂、氯。市售補水飲料多含糖或人工香料，建議自製天然補水飲料，例如新鮮檸檬水。要注意的是，能量飲料不具補水效果，反而可能加重身體不穩定，高血壓者需特別注意。

