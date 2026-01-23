健康網》耳垂有摺痕別輕忽 醫：恐是心血管疾病警訊

醫師李思賢建議，如果民眾的耳垂有摺痕，很可能是身體發出的心血管疾病潛在預警，不妨安排詳細的心血管檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你的耳垂有摺痕嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，耳垂上出現摺痕，就有心臟疾病風險，這在醫學上稱為Frank’s Sign。因有醫師觀察到許多心絞痛患者耳垂上都有這道摺痕，隨著現代醫學進步，越來越確定這不單代表「年紀大了」的自然皺紋，很可能是身體發出的心血管疾病潛在風險，尤其當摺痕出現在「雙側耳朵」，且紋路「深刻明顯」時，更要警覺。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，耳垂和心臟肌肉在解剖學上都有一個共通點，就是它們都依賴終末動脈供血，這意味著這些組織缺乏側支循環，一旦血管硬化或血流供應不足，這類組織最容易率先受損。

他表示，當我們身體的微血管循環出現障礙，耳垂組織會因為慢性缺血導致彈性蛋白流失與斷裂，進而塌陷形成皺摺。換句話說，這道耳垂上的摺痕，很可能反映了你全身血管內皮系統的健康狀況，特別是冠狀動脈是否存在類似的微血管病變。

他進一步解釋，從功能醫學的角度來看，這件事還牽涉到生物老化指標。近期的深度研究發現，擁有這道摺痕的患者，體內的端粒（Telomere） 長度通常較短，這代表細胞老化的速度比一般人快。此外，這些患者血液中的Klotho protein濃度也顯著較低。Klotho是一種由腎臟分泌的重要抗衰老激素，具有保護血管內皮、抑制血管鈣化的功能，當這些保護因子缺乏，身體就會加速進入「衰老模式」。

李思賢強調，看到這道摺痕先不要過度恐慌，它是一個風險的預估，並不是有摺痕就一定會心肌梗塞，但統計數據確實顯示，有Frank’s Sign的族群，罹患冠狀動脈疾病、腦血管病變甚至周邊動脈阻塞的機率，顯著高於沒有摺痕的人。特別是當摺痕出現在「雙側耳朵」，且紋路「深刻明顯」時，它的預測準確度會更高。

李思賢建議，如果民眾的耳垂有摺痕，不妨安排詳細的心血管檢查，特別是針對血脂、高敏感度C反應蛋白（hs-CRP）、血糖代謝與血壓監測。同時，在飲食上，採取低醣飲食減少糖化終產物對血管壁的傷害，並補充足夠的抗氧化營養素來修復內皮功能，這才是治本之道。

