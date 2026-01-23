自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》耳垂有摺痕別輕忽 醫：恐是心血管疾病警訊

2026/01/23 13:14

醫師李思賢建議，如果民眾的耳垂有摺痕，很可能是身體發出的心血管疾病潛在預警，不妨安排詳細的心血管檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師李思賢建議，如果民眾的耳垂有摺痕，很可能是身體發出的心血管疾病潛在預警，不妨安排詳細的心血管檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你的耳垂有摺痕嗎？鄰好西醫診所醫師李思賢表示，耳垂上出現摺痕，就有心臟疾病風險，這在醫學上稱為Frank’s Sign。因有醫師觀察到許多心絞痛患者耳垂上都有這道摺痕，隨著現代醫學進步，越來越確定這不單代表「年紀大了」的自然皺紋，很可能是身體發出的心血管疾病潛在風險，尤其當摺痕出現在「雙側耳朵」，且紋路「深刻明顯」時，更要警覺。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，耳垂和心臟肌肉在解剖學上都有一個共通點，就是它們都依賴終末動脈供血，這意味著這些組織缺乏側支循環，一旦血管硬化或血流供應不足，這類組織最容易率先受損。

他表示，當我們身體的微血管循環出現障礙，耳垂組織會因為慢性缺血導致彈性蛋白流失與斷裂，進而塌陷形成皺摺。換句話說，這道耳垂上的摺痕，很可能反映了你全身血管內皮系統的健康狀況，特別是冠狀動脈是否存在類似的微血管病變。

他進一步解釋，從功能醫學的角度來看，這件事還牽涉到生物老化指標。近期的深度研究發現，擁有這道摺痕的患者，體內的端粒（Telomere） 長度通常較短，這代表細胞老化的速度比一般人快。此外，這些患者血液中的Klotho protein濃度也顯著較低。Klotho是一種由腎臟分泌的重要抗衰老激素，具有保護血管內皮、抑制血管鈣化的功能，當這些保護因子缺乏，身體就會加速進入「衰老模式」。

李思賢強調，看到這道摺痕先不要過度恐慌，它是一個風險的預估，並不是有摺痕就一定會心肌梗塞，但統計數據確實顯示，有Frank’s Sign的族群，罹患冠狀動脈疾病、腦血管病變甚至周邊動脈阻塞的機率，顯著高於沒有摺痕的人。特別是當摺痕出現在「雙側耳朵」，且紋路「深刻明顯」時，它的預測準確度會更高。

李思賢建議，如果民眾的耳垂有摺痕，不妨安排詳細的心血管檢查，特別是針對血脂、高敏感度C反應蛋白（hs-CRP）、血糖代謝與血壓監測。同時，在飲食上，採取低醣飲食減少糖化終產物對血管壁的傷害，並補充足夠的抗氧化營養素來修復內皮功能，這才是治本之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中