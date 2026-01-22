彰基發明3傑 老中青三代醫師獲總統接見

彰基總院長陳穆寬 （左）全力支持創新研發，打造制度化友善環境，促進臨床創意落實於醫療現場。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫學中心憑藉深厚的臨床專業與卓越的創新研發成果，榮獲「2025 IIP 國際傑出發明家獎」，包括資深的榮譽副院長周志中、中生代醫療長劉森永、年輕世代的醫師陳良誠，彰基老中青三代醫師今天（22日）獲邀前往總統府接受總統賴清德接見，展現彰基長期深耕醫療創新、持續推動研發的亮眼成果。

周志中榮獲「創新發明菁英獎」。他說此次獲獎不僅是一項榮耀，更是對長期投入研發與創新的彰基研究團隊重要的肯定；獲總統接見，更深刻感受到國家對創新能量的重視，也提醒自己肩負更大的社會責任。

劉森永榮獲「國際學術創新卓越獎」。劉森永說，成果的實現仰賴彰基完善的創新研發平台，以及跨專業團隊的共同投入，更深刻體會制度建構與團隊合作的重要性。陳良誠則是榮獲「國際傑出發明家發明國光獎」。他表示，感謝總院長陳穆寬的指導與提攜，讓年輕醫師能在完善的平台上發揮創意與專長。

此次總統接見，不僅是對獲獎醫師個人的高度肯定，更象徵國家對醫療人員在守護人民健康之餘，仍持續投入創新研發的重視，也肯定彰基團隊能將臨床經驗轉化為具體可行的創新成果，為提升醫療品質與國家競爭力注入關鍵動能。

彰基表示，這份榮耀來自全體同仁的共同努力，總院長陳穆寬對創新研發的全力支持，打造友善且具制度性的研發環境，讓臨床創意得以發芽、茁壯並落實於醫療現場。

彰基榮獲2025 IIP 國際傑出發明家獎。（彰基提供）

彰基發明三傑周志中（中）、劉森永（左）、陳良誠（右）。（彰基提供）

