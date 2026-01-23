自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

壯年男顱底巨大腫瘤 頭痛、性格突變！經鼻微創免開顱

2026/01/23 11:47

台北醫學大學附設醫院今（23日）分享腦下垂體腫瘤免開顱經鼻腔微創手術成果，不僅協助劉先生保住視力與神經功能，術後情緒與生活也逐漸回穩。（記者邱芷柔攝）

台北醫學大學附設醫院今（23日）分享腦下垂體腫瘤免開顱經鼻腔微創手術成果，不僅協助劉先生保住視力與神經功能，術後情緒與生活也逐漸回穩。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕頭痛、頭暈如果還伴隨情緒變化，可能不只是壓力大！47歲劉姓男子長期頭痛、頭暈，還出現複視，痛到「一天吞掉一整排止痛藥」都沒用，情緒也越來越不穩定，甚至讓婚姻一度瀕臨破裂，直到就醫檢查，才發現顱底深處竟長了一顆大型腦下垂體腫瘤，醫療團隊採經鼻內視鏡微創手術成功切除腫瘤，不只保住視力與神經功能，術後情緒與生活也逐漸回穩。

台北醫學大學附設醫院今（23日）分享腦下垂體腫瘤免開顱經鼻腔微創手術成果。收治劉先生的神經外科醫師陳淑美指出，劉先生的腫瘤直徑超過2.5公分，向顱內上方生長並壓迫視神經與周邊腦部結構，是造成頭痛、頭暈、複視與情緒變化的主因。由於腫瘤位置深、鄰近重要神經與血管，神經外科與耳鼻喉科團隊評估後，決定採經鼻內視鏡顱底微創手術，避免傳統開顱帶來的風險。

北醫附醫耳鼻喉科主任林哲玄說，耳鼻喉科團隊在術前透過鼻內視鏡評估鼻腔與蝶竇結構，規劃最安全的手術路徑；術中協助神經外科醫師自鼻腔進入顱底，提供清晰手術視野，並以鼻中隔皮瓣重建顱底缺損，降低腦脊髓液滲漏風險。術後再透過內視鏡追蹤照護，減少不適與併發症，展現跨科團隊合作的重要性。

「那段時間真的很痛，一天可以吃掉一整排止痛藥，卻還是止不了痛。」劉先生回憶，去從事司機工作，作息日夜顛倒、睡眠零碎，長年頭痛，初期以為只是感冒，後來頭痛愈來愈劇烈，擤鼻涕時甚至滿是鮮血，直到到耳鼻喉科就診、接受電腦斷層檢查，才驚覺腫瘤已在體內形成。他形容，當時「整張臉都在痛」，頭痛到無法思考，情緒幾乎失控，甚至一度誤以為自己罹患憂鬱症或躁鬱症，轉往身心科求助，「我老婆差點要跟我離婚。」直到手術完成後，人生才出現轉折，情緒逐漸穩定，整個人變得平靜，生活也慢慢回到正軌，也感謝老婆一路不離不棄。

陳淑美指出，劉先生術後恢復良好，經神經外科、內分泌科、眼科等團隊共同追蹤，一年後核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，已順利重返職場。她也說明，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能與荷爾蒙失衡及腦部壓迫有關，當腫瘤影響內分泌或壓迫情緒調控中樞，加上長期疼痛與腦壓升高，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩。

陳淑美說，多數腦下垂體腫瘤為良性，但因位置鄰近視神經，容易出現頭痛、視力缺損，甚至影響荷爾蒙分泌，如月經異常、不孕或生長異常等。她提醒，若頭痛、視力變化或情緒異常持續加重，應及早就醫，爭取治療時機。

北醫附醫神經外科醫師陳淑美說，由於劉先生腫瘤位置深、鄰近重要神經與血管，神經外科與耳鼻喉科團隊評估後，決定採經鼻內視鏡顱底微創手術，避免傳統開顱帶來的風險。（記者邱芷柔攝）

北醫附醫神經外科醫師陳淑美說，由於劉先生腫瘤位置深、鄰近重要神經與血管，神經外科與耳鼻喉科團隊評估後，決定採經鼻內視鏡顱底微創手術，避免傳統開顱帶來的風險。（記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中