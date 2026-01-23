自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

流感變種K分支來襲 醫：高風險族群盡快打疫苗

2026/01/23 05:30
流感變種K分支來襲 醫：高風險族群盡快打疫苗

▲戴口罩、勤洗手等仍是防範流感等傳染病的不二法門；圖為情境照。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

春節連假將至，流感疫情恐再升溫。醫師指出，今年流行的A型流感H3N2出現「K分支」新變異株，病毒突變明顯，疫苗對預防感染效果下降，死亡風險恐提高4至5倍。不過疾管署強調，疫苗仍具交叉保護力，可有效降低重症與死亡風險，呼籲高風險族群盡快接種，並落實防疫措施。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，K分支雖仍歸類於H3N2，但已屬於「新型別病毒株」，與疫苗選株時所預測的病毒差異明顯。原本疫苗對H3N2的保護力可達70%以上，但隨病毒持續演化，目前對K分支的感染防護效果已降至不到10%。不過他也強調，疫苗仍能提供交叉免疫，對預防重症與死亡相當重要，「即便突破感染，症狀通常也會較輕微。」

針對外界關切K分支是否出現抗藥性，疾管署副署長林明誠回應，目前國內監測並未發現K分支抗病毒藥物抗藥性有明顯上升，相關治療仍具效果。

黃建賢分析，台灣近1至2個月流感疫情相對平穩，與民眾仍普遍配戴口罩、落實手部衛生有關；然而，中國、日本、美國等地早已出現大規模流行，隨著國際交流增加，加上春節返鄉、出遊與聚餐頻繁，病毒勢必持續傳入，疫情恐快速升溫。

有效降低重症與死亡風險

林明誠指出，國內早在去年7月即偵測到K分支病毒，並於9月底成為主流株，11月底佔比一度達90%左右，近幾個月則維持在80%至90%之間。他表示，病毒間仍存在競爭，不太可能完全由單一株主導，但K分支確實具有較高的「免疫逃脫」能力。

林明誠也說明，「免疫逃脫」並不代表疫苗完全失效，而是接種後仍可能感染；不過，疫苗在降低重症與死亡方面仍具顯著保護力，達80%以上，這也是疾管署持續呼籲接種的主要原因。目前國內流感疫苗存量已不多，仍建議高風險族群、長者盡速施打。

因應春節疫情，疾管署已規劃擴大抗病毒藥物使用，預估春節前後單週就診人次仍可能達13萬至14萬人次。林明誠呼籲，民眾除接種疫苗外，仍應落實戴口罩、勤洗手，有症狀避免聚會，並配合抗病毒藥物使用，才能有效壓低疫情，減少社區擴散風險。

