健康網》心律不整長者喝咖啡護心？ 研究：1受體被阻斷

長輩喝咖啡似可讓心律不整降低風險。研究團隊表示，長輩禁喝組恐有戒斷反應；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喝咖啡會惡化心律不整？減動醫師蔡明劼表示，最新刊登在美國醫學會期刊JAMA的研究，200位曾有心房顫動（AF）或心房撲動的病人，平均年齡69 歲，分兩組進行，6個月後，禁喝咖啡組，心律不整復發率為64%，喝咖啡組為47%。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，喝咖啡的人反而心律不整復發率更低！但要注意，這裡的「咖啡」指的是一般濃度、天然咖啡因的咖啡，不是能量飲料、不是高劑量咖啡因補充品。

蔡明劼說，研究團隊提出解釋，咖啡因阻斷腺苷受體。腺苷可能促進心律不整，咖啡因反而「抑制」這個過程。外加咖啡有抗發炎作用，可減少與心房顫動有關的慢性發炎。

還有一個原因是，咖啡因讓人更有精神、更愛活動。身體活動量增加本身就有助於降低AF風險。也有可能是「戒咖啡造成的戒斷反應」讓另一組更容易心律不穩定。

