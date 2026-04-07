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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》不菸不酒無慢性病也中招 醫揭胰臟癌3大徵兆

2026/04/07 07:22

胰臟癌早期幾乎沒症狀，胰臟醫師林相宏表示，尿液變深像紅茶，可能是膽汁代謝異常的早期徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

胰臟癌早期幾乎沒症狀，胰臟醫師林相宏表示，尿液變深像紅茶，可能是膽汁代謝異常的早期徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名60歲女性，無抽菸飲酒習慣，也沒有慢性病，卻在短短一個月內出現食慾不振，體重減輕5公斤，直到整個眼白與皮膚都發黃，才察覺有異而就醫。醫師進行超音波以及斷層掃描檢查，驚見胰臟癌！

千萬不要等到黃疸才來看診！禾馨民權健康管理診所院長、胰臟醫師林相宏在臉書專頁「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」發文分享，這名60歲女性於一個月前發現小便顏色像紅茶，胃口不太好，吃一點就飽，體重一個月就瘦了5公斤，這中間沒有疼痛的不適感。直到整個眼白與皮膚發黃，家人才發覺不對勁，趕緊到醫院抽血檢查，結果黃疸跟肝指數都是正常的10倍以上，超音波以及斷層掃描一照頭部為胰臟癌。

3招檢查黃疸 

不少民眾覺得奇怪，為什麼胰臟癌會黃疸？林相宏說明，胰臟癌多數（70%）早期幾乎沒有症狀，常只是輕微消化不良或完全無感，這也是為什麼胰臟癌很難早期發現的原因。當腫瘤長在胰臟頭部，其位於膽管旁，很容易被壓到阻塞產生黃疸，當然腫瘤越大時越有可能產生黃疸，要特別注意是，癌症引起的黃疸反而不會痛。

林相宏繼續分析原因，這是因為腫瘤慢慢長大，膽管的狀態為逐漸被壓迫，壓力慢慢上升以後身體會適應，由於本身不屬於急性發炎，因此，不會引發劇痛，這是民眾最應該提防之處。

林相宏提醒，可透過日常觀察進行初步自我檢查，以下3項指標供民眾參考：

●第一看屎尿

尿液變深（像紅茶）、大便變淡（灰白色），可能是膽汁代謝異常的早期徵兆。

小便變色是最早可以反應出身體黃疸狀況的現象，多餘的膽汁會從小便被排出 所以會像紅茶，膽汁阻塞進不到腸胃道，造成大便變淡（灰白色），每日應注意排便、排尿。

●第二看眼白

民眾不妨把下眼皮往下拉，在自然光下看，正常是白色，黃疸時一開始會淡黃，後期變明顯黃色，眼白變黃，是比皮膚更敏感更早期出現。

●第三看皮膚

當全身開始泛黃時，已是黃疸比較嚴重的階段，而且膚色深的人比較不容易看出來，所以，別等到此時才就醫，一般已進入比較嚴重的狀態。

林相宏總結，黃疸不是小問題，更不應等到全身變黃才就醫。若出現尿色變深、體重不明原因下降或食慾不振，即使沒有疼痛，也應及早檢查，才能提前發現治療機會。

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