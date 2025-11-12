健康網》長出這顆千萬別亂擠！ 醫示警：當心惡化成蜂窩性組織炎

皮膚科醫師許哲豪說，痘痘是油堵住毛孔，疔瘡是細菌鑽進毛孔，外觀可能相似，但疔瘡較疼痛，常發生在脖子等易摩擦、流汗處；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕身上突然出現紅腫、疼痛的小包，不少人會誤以為是青春痘或蚊蟲咬傷，卻沒想到可能是「疔瘡」。皮膚科醫師許哲豪指出，疔瘡俗稱「長釘子」，是因急性細菌感染，導致發炎、紅腫等症狀，與痘痘、粉瘤看起來相似，但若處理不當，可能惡化為蜂窩性組織炎，不可不慎。

許哲豪接受《美醫誌》採訪指出，疔瘡其實是毛囊感染後導致的紅腫發炎。一般毛囊炎只是毛囊局部發炎，但當感染擴散到周圍組織，形成多個毛囊發炎時，稱為「癤」；而當多個癤相互連結，形成更大範圍的感染時，則稱為「癰」。臨床上，癤與癰都統稱為「疔瘡」，實際上都是毛囊炎的一種。

台灣話稱小型的疔瘡叫「粒仔」，較嚴重的則叫「疔仔」。許哲豪補充，許多人會將疔瘡誤以為是青春痘，但其實它是由細菌感染引起的皮膚病。如果未能及時處理，感染可能擴散，嚴重時會引發蜂窩性組織炎，導致劇烈疼痛、腫脹，甚至需要住院治療。

許哲豪進一步說明，疔瘡通常發生在身體軀幹，例如：脖子、腋下、臀部、腰部或大腿內側等容易摩擦、流汗的地方。它不是皮脂分泌的問題，而是細菌經由毛囊或皮膚小傷口進入，引發急性化膿性感染。簡單來說，痘痘是油堵住了毛孔，疔瘡是細菌鑽進了毛孔，儘管臨床上兩者外觀可能相似，但疔瘡的疼痛感通常更強烈，紅腫範圍也會逐漸擴大。

許哲豪醫師表示，疔瘡的主因是細菌感染，當皮膚有微小傷口、長期摩擦或處於潮濕環境時，細菌就容易入侵毛囊，造成發炎；尤其以下族群感染風險特別高，包括：肥胖、或穿緊身衣容易皮膚摩擦者；糖尿病患者或免疫力較低者；三高控制不良、癌症化療中病人；夏天大量出汗但未保持清潔者。

疔瘡4情況應速就醫

由於嚴重的疔瘡可能會導致蜂窩性組織炎，許哲豪提醒，若疔瘡處於以下情況，應儘早就醫，以免延誤治療，導致病情惡化：

●疔瘡出現在臉部或眼周，恐影響視力。

●伴隨發燒或畏寒，可能表示感染已進入血液。

●紅腫範圍不斷擴大或疼痛加劇。

●疔瘡反覆發作，可能是皮膚帶菌或是免疫系統失調的徵兆，需進一步檢查。

許哲豪強調，因疔瘡的起因是細菌感染，所以適當清潔很重要。除指甲、毛巾、衣物、枕頭套等物品應定期清洗更換，運動後或流汗多時，也要盡快清潔皮膚、保持乾爽。此外，保持規律作息、避免熬夜、戒菸酒，並減少辛辣油膩食物的攝取，都有助於提升免疫力、降低感染機率。

