構建韌性、加速智慧轉型 顧立雄勉勵軍醫拓展國際

國防部長顧立雄與優良軍醫暨績優衛勤部隊人員合影。（國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕醫師節前夕，國防部長顧立雄今（10）日主持「國軍114年優良軍醫人員暨績優衛勤部隊表揚大會」，頒獎表揚獲獎單位及人員，肯定軍醫體系長期以來在醫療服務、戰備支援及災害防救等領域的卓越貢獻，並向同仁提出構建防衛韌性、培育人才、加速智慧轉型、拓展國際合作等4項勉勵。

顧立雄首先指出，近年來軍醫局持續推動「強化醫療韌性、提升醫療品質、持恆研發創新及拓展國際交流」等四大主軸，成果卓著，特別是在「樺加沙颱風」災害期間，國軍花蓮總醫院與三軍總醫院及高雄、台中、桃園、左營、松山等軍醫院團隊，以及各作戰區衛勤部隊密切協力，於災區迅速開設醫療救護站，展現出軍醫體系動員迅速、高度專業的能量。

顧立雄也向現場同仁提出4項勉勵，第一是要「強化戰時衛勤、構建防衛韌性」，推動軍公民營醫療整合與野戰智慧醫療系統，確保戰時救護等作業能量。

顧立雄說，第二要「培育軍醫人才、厚植醫療根基」，國防醫學院已於今年8月正式升格為「國防醫學大學」，象徵軍醫教育邁向新里程；同時，國軍醫院也全面推動「健康臺灣深耕計畫」，從智慧醫療、職場優化到社區照護及淨零減碳，展現軍醫不僅重視戰備，更以實際行動落實社會責任與永續發展。

顧立雄指出，第三是「提升醫療建設、加速智慧轉型」，他強調，現代醫療競爭已進入智慧化與系統化階段，各國軍醫院新建工程陸續完工，國軍醫療體系同時推動「翔醫專案」與「慧醫專案」，從硬體建設到AI智慧醫療與資安防護，全面提升醫療能量。顧立雄也提到，Newsweek新聞週刊日前公布「2026全球最佳智慧醫院」排名，三軍總醫院首度入榜，除展現國際水準，更象徵國軍醫療品質已與國際頂尖醫院並駕齊驅。

最後，顧立雄表示，第四為「拓展國際合作、彰顯軍醫實力」，肯定軍醫局積極拓展國際交流成果，今年8月率團赴西班牙參加「歐洲醫學教育學會年會」，與英國牛津大學、倫敦帝國學院簽署合作備忘錄，深化軍醫學術與臨床研究交流，此外，今年也辦理18場國際交流活動，推動友邦醫療援助與醫事人員訓練，展現「醫者護國、仁心無界」的國際形象。

顧立雄強調，今日的表揚不僅是一種榮譽，更是一分責任，也因為大家的努力，使軍醫體系在戰場上展現力量，在社會上傳遞溫度，在國際上建立地位，期勉全體軍醫人員，持續秉持「專業、使命、服務」的精神，追求卓越，成為國家最堅實的後盾。

