健康網》BMI正常代表健康？ 研究：腰圍超標心血管風險飆升

研究指出，就算BMI正常，只要腰圍超標，仍會有心血管風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人藉著身體質量指數（BMI）判斷是否過重，然而，最新一篇全球性研究指出，就算BMI正常，只要腰圍超標，心血管風險照樣升高。這意味著，「外表看起來不胖，但其實藏著內臟脂肪」這件事很普遍，民眾可能要提高警覺。

內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文分享，這篇研究納入了91個國家、超過47萬名成年人資料，結果發現：有正常BMI的人之中，竟然有1/5（約21.7%）腰圍超標，也就是說，很多人口中「明明不胖」的人，其實內臟脂肪已悄悄累積。

為什麼腰圍比體重更重要？蔡明劼說明，因為BMI只能計算體重超標與否，無法區分肌肉和脂肪。但內臟脂肪是藏在肚子裡、包住器官的那一圈油，它最容易引起：胰島素阻抗、高血糖、高血壓、三酸甘油酯，與總膽固醇上升。這研究也證實，就算BMI正常，一旦腰圍過粗，仍會導致心血管風險變高。這也意味著，「看起來不胖」不代表血管沒有壓力，腰圍才是更好的「照妖鏡」。

腰圍多少算過高？蔡明劼提到，世界衛生組織建議：男性≥94cm（亞洲人多取 90cm），女性≥80cm。量腰圍小技巧是，站直、肚子放鬆、輕輕吐氣，可直接量肚臍那一圈。

減少腰圍和內臟脂肪原則，蔡明劼建議不需要複雜，重點只有3個做法：每天多活動/規律運動習慣；餐餐多吃蔬菜，白肉優於紅肉，澱粉最後吃；避免含糖飲料、精製點心、宵夜。不妨可以先做到不喝糖與每天走路，就會看到改變。

蔡明劼總結，想真正保護健康的身體，不妨把目標放在減脂、減腰圍，而不只是減重。

