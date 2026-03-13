自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》50歲林心如健檢亮紅燈？ 醫警：「好膽固醇」過高 4族群致命風險增

2026/03/13 13:19

健康網》50歲林心如健檢亮紅燈？ 醫警：「好膽固醇」過高 4族群致命風險增

50歲的林心如飲食清淡，健檢膽固醇卻破200現紅字。（資料照）

〔健康頻道／綜合報道〕邁入50歲的林心如保持得宜，凍齡樣貌完全看不出年紀。不過，日前她參加家扶活動表示，雖飲食清淡，健檢膽固醇卻破200，且好膽固醇偏高。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，好膽固醇（HDL-C）有助抗發炎、抗氧化、抗血栓，太低可能增加心臟病和中風風險；但研究發現，若好膽固醇過高，死亡率風險也上升。提醒家族有早發性心臟病；糖尿病或腎臟病候群；曾患冠心病、中風或血管阻塞；血液檢查異常者，需特別注意。

林心如參加家扶活動提及健康狀況，表示有運動、飲食也偏清淡，但健檢膽固醇仍偏高。她並表示，是高密度的好膽固醇偏高，目前也沒有特別靠藥物控制。張家銘曾於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，雖然好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇, High-density lipoprotein cholesterol, HDL-C）可抗氧化、抗發炎、抗血栓，甚至能調節免疫和血糖。但好膽固醇並非數字越高越好。

藝人林心如出席家扶基金會記者會，並談到自己的健檢報告。（記者吳柏軒攝）

藝人林心如出席家扶基金會記者會，並談到自己的健檢報告。（記者吳柏軒攝）

張家銘說明，據研究，HDL-C和健康的關係其實是一條U型曲線。也就是說，HDL-C太低會增加心臟病和中風的風險，但若HDL-C超過90mg/dL，風險也會上升，甚至和死亡率相關。造成這種結果的關鍵，在於HDL失去「功能」，意即有些人數值雖高，但HDL已經損壞，抗發炎、抗氧化能力都消失，甚至還會反過來助長血管發炎。

張家銘表示，目前沒有專門用於「降低好膽固醇」的藥物。因為HDL-C高本身不會像壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇，LDL-C）直接造成血管阻塞，它之所以有風險，是因為功能失常，而不是數字高低。

4族群須留心風險管理

此外，張家銘提醒，若HDL-C過高，大於90–100mg/dL，同時屬於以下4族群，此時重點不是「壓低HDL」，而是全面風險管理。建議就醫諮詢是否更積極控制LDL-C，或安排心臟相關檢查：

•家族有早發性心臟病。

•自己患有糖尿病或糖尿病候群。

•曾經得過冠心病、中風或血管阻塞。

•血液檢查還有其他異常（如：三酸甘油酯過高、發炎指標升高）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中