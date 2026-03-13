健康網》50歲林心如健檢亮紅燈？ 醫警：「好膽固醇」過高 4族群致命風險增

50歲的林心如飲食清淡，健檢膽固醇卻破200現紅字。（資料照）



〔健康頻道／綜合報道〕邁入50歲的林心如保持得宜，凍齡樣貌完全看不出年紀。不過，日前她參加家扶活動表示，雖飲食清淡，健檢膽固醇卻破200，且好膽固醇偏高。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，好膽固醇（HDL-C）有助抗發炎、抗氧化、抗血栓，太低可能增加心臟病和中風風險；但研究發現，若好膽固醇過高，死亡率風險也上升。提醒家族有早發性心臟病；糖尿病或腎臟病候群；曾患冠心病、中風或血管阻塞；血液檢查異常者，需特別注意。

林心如參加家扶活動提及健康狀況，表示有運動、飲食也偏清淡，但健檢膽固醇仍偏高。她並表示，是高密度的好膽固醇偏高，目前也沒有特別靠藥物控制。張家銘曾於臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，雖然好膽固醇（高密度脂蛋白膽固醇, High-density lipoprotein cholesterol, HDL-C）可抗氧化、抗發炎、抗血栓，甚至能調節免疫和血糖。但好膽固醇並非數字越高越好。

請繼續往下閱讀...

藝人林心如出席家扶基金會記者會，並談到自己的健檢報告。（記者吳柏軒攝）

張家銘說明，據研究，HDL-C和健康的關係其實是一條U型曲線。也就是說，HDL-C太低會增加心臟病和中風的風險，但若HDL-C超過90mg/dL，風險也會上升，甚至和死亡率相關。造成這種結果的關鍵，在於HDL失去「功能」，意即有些人數值雖高，但HDL已經損壞，抗發炎、抗氧化能力都消失，甚至還會反過來助長血管發炎。

張家銘表示，目前沒有專門用於「降低好膽固醇」的藥物。因為HDL-C高本身不會像壞膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇，LDL-C）直接造成血管阻塞，它之所以有風險，是因為功能失常，而不是數字高低。

4族群須留心風險管理

此外，張家銘提醒，若HDL-C過高，大於90–100mg/dL，同時屬於以下4族群，此時重點不是「壓低HDL」，而是全面風險管理。建議就醫諮詢是否更積極控制LDL-C，或安排心臟相關檢查：

•家族有早發性心臟病。

•自己患有糖尿病或糖尿病候群。

•曾經得過冠心病、中風或血管阻塞。

•血液檢查還有其他異常（如：三酸甘油酯過高、發炎指標升高）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法